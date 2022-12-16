Будет работать по Крыму и России: эксперт назвал преимущества БПЛА "Сокол-300" (видео)

Украинский беспилотник от КБ "Луч" может преодолевать расстояние до 3000 км, следить за оккупантами с большой высоты и запускать по ним ракеты.

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Государственное конструкторское бюро "Луч" разработало украинский боевой беспилотник под названием "Сокол-300". Основатель компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко рассказал о его особенностях и преимуществах проекту "Гроші".

Беспилотник "Сокол-300" объединяет в себе разведывательные технологии и различные виды вооружения, в том числе управляемые ракеты. Число в названии означает, что аппарат способен переносить до 300 кг полезной нагрузки. Стандартная комплектация предусматривает четыре крылатые ракеты, установленные на подвесах под крыльями.

Валерий Яковенко главным преимуществом "Сокол-300" перед другими украинскими разработками считает большую дальность полета. В зависимости от веса полезной нагрузки, "Сокол-300" может преодолевать от 1300 до 3000 км.

"Его вес, дальность хода, долгое время пребывания в воздухе дает ему возможность работать на расстоянии сотни километров от точки взлета. Однозначно по Крыму Украина сможет работать качественно. Такое оборудование также ставит под угрозу цели, которые могут находиться на территории РФ", — объяснил Валерий Яковенко.

Эксперт добавил, что "Сокол-300" является собственной разработкой Украины, что позволит масштабировать производство и получить качественные БПЛА намного дешевле, чем покупая зарубежные аналоги. По его оценке, украинские предприятия способны выпускать десятки таких беспилотников ежемесячно.

Как рассказали разработчики из конструкторского бюро "Луч", дрон "Сокол" оснащен камерами и тепловизором, позволяющим вести наблюдение с большой высоты (до 10 км), а также корректировать артиллерию и любые другие средства огневой поддержки. В таком случае беспилотник становится недосягаемым для зенитных комплексов ВС РФ. С помощью встроенных радаров БПЛА обнаруживает технику противника и передает их координаты с точностью около 0,3 метра, двигаясь при этом со скоростью до 200 км/ч.

"Небольшой прибор — радиолокатор с синтезированной апертурой, позволяет лететь и сканировать местность шириной 5 км. Мы в любое время дня и ночи можем "проутюжить" определенную полосу и передать данные на командный пункт", — отметил руководитель КБ "Луч" Олег Коростылев.

Кроме фото и видео, "Сокол" способен составлять подробные карты местности, отмечая расположение техники и живой силы ВС РФ. Командование ВСУ сможет использовать ее для планирования наступательных действий и нанесения дистанционных ударов.

Недавно сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин раскрыл характеристики украинского дрона "Сокол-300". По его словам, аппарат вооружается управляемыми ракетами РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км.

Характеристики БПЛА "Сокол-300"

Полезная нагрузка: до 300 кг;

Максимальная скорость: 580 км/ч;

Продолжительность полета: до 26 ч;

Максимальная высота: 12 км;

Стоимость: около $2 млн.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Украине разрабатывают беспилотники с дальностью полета до 3000 километров. По его информации, проектом занимается частная компания.