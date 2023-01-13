Летит на 1000 километров: "Укроборонпром" успешно испытал дрон-аналог Shahed (видео)

Госконцерн провел несколько воздушных испытаний дрона-камикадзе, который поручил сделать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его уникальность заключается в атаке вражеских целей несколько раз.

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Государственный концерн "Укроборонпром" успешно провел несколько воздушных испытаний украинского ударного дрона, который способен поражать вражеские объекты на расстоянии более 1 тысячи километров. Об этом сообщила спикер концерна Наталия Сад на брифинге 13 января.

Разработка украинского ударного дрона дальностью полета до 1 тысячи километров и возможной полезной нагрузкой до 75 килограмм достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить, заметила спикер.

[ + – ] Спикер "Укроборонпрома" говорит об испытаниях украинского ударного дрона с 8-й минуты

"Укроборонпром" в октябре 2022 года заявил о завершении разработки ударного беспилотника. Производство первого образца ускорили и опробовали в воздухе.

"Готовимся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны", — говорили в концерне.

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Новые украинские БПЛА "Укроборонпром" начал производить по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного летом 2022 года. Аппарат предназначен для разных задач — поражения целей и корректировки огня. БПЛА испытывали также средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам Наталии Сад, разработка дрона заняла от 6 до 10 лет. Частично аппарат выполнят из иностранных комплектующих, которых нет в Украине.

Дрон от "Укроборонпрома" будет иметь функцию возврата, чтобы атаковать цели врага несколько раз. Основатель A.Drones Юрий Касьянов не одобрил это нововведение — он считает, что новый аппарат выйдет гораздо дороже иранских дронов и не принесет успеха на поле боя.

Фокус ранее писал, что украинцам удалось собрать 352 миллиона гривен на беспилотники RAM II UAV. Некоторые модификации этих БПЛА способны пролететь на 200 и на 800 километров.

Греция разрабатывает усовершенствованный беспилотник "Грифон" (Γρύπας) с технологией вертикального взлета, как у американского истребителя F-35B.

Напомним, что израильская компания Elbit Systems собирается отправить Великобритании маленькие БПЛА Magni-X, которые почти не заметны для РЭБ и могут уместиться в рюкзаке.