У Росії запатентували новий дрон з ЕМІ-снарядом для ураження БПЛА: як він улаштований

Росіяни стверджують, що БПЛА зможе високо підніматися завдяки реактивному двигуну та довго літати за допомогою сонячних батарей.

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Московський прикордонний інститут ФСБ запатентував дрон, призначений для поразки інших безпілотників електромагнітними імпульсами. Про це повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на документ від Федерального інституту промислової власності.

Згідно з патентом, російські інженери придумали дрон носій з корпусом циліндричної форми, гвинтовим електродвигуном, кермами управління, що забираються всередину, складними крилами і сонячною батареєю. Він оснащений інфрачервоною та оптичними камерами зверху та знизу, супутниковою системою навігації ГЛОНАСС, парашутом для приземлення. До задньої частини дрона кріпиться твердопаливний розгінний блок, що відокремлюється.

Творці припускають, що військові доставлятимуть апарати до районів, де противники активно використовують дрони чи електроніку. Спеціальна пускова установка відправить новий БПЛА в повітря, після чого запуститься твердопаливний двигун і доставить пристрій на значну висоту, куди не дістаються інші пташки. На цьому етапі розгінний блок відокремиться, дрон розправить крила та почне горизонтальний політ. За словами розробників, завдяки акумулятору та сонячним панелям безпілотник зможе довго літати, передаючи відео з камер до пункту управління.

При виявленні цілі БПЛА почне зближуватись з нею, пікіруючи, і за командою оператора скидає снаряд-генератор. Коли останній опиниться в зоні ураження, його можна дистанційно підірвати, створивши потужне електронно-магнітне випромінювання, що виводить з ладу будь-яку незахищену електроніку. Після вибуху частини снаряда розлітаються на всі боки і можуть додатково пошкодити літальний апарат. Технологію пропонують використовувати як проти одиничних цілей, так і проти роїв дронів.

Носій після атаки повертається на базу та спускається на парашуті. Після приземлення до нього можна прикріпити новий снаряд та повторно запустити у небо. Варто зазначити, що фахівці ФСБ оформили лише патент на технологію, про якесь виробництво не йдеться.

Раніше повідомляли про розробку в РФ реактивного ударного дрона для армії. Передбачається, що він буде малопомітним для системи ППО і зможе частково замінити пілотовані літаки.