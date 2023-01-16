В России запатентовали новый дрон с ЭМИ-снарядом для поражения БПЛА: как он устроен

Россияне утверждают, что БПЛА сможет высоко подниматься благодаря реактивному двигателю и долго летать с помощью солнечных батарей.

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Московский пограничный институт ФСБ запатентовал дрон, предназначенный для поражения других беспилотников электромагнитными импульсами. Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на документ от Федерального института промышленной собственности.

Согласно патенту, российские инженеры придумали дрон носитель с корпусом цилиндрической формы, винтовым электродвигателем, рулями управления, убирающимися внутрь, складными крыльями и солнечной батарей. Он оснащен инфракрасной и оптическими камерами сверху и снизу, спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, парашютом для приземления. К задней части дрона крепится отделяемый твердотопливный разгонный блок.

Создатели предполагают, что военные будут доставлять аппараты в районы, где противники активно используют дроны или электронику. Специальная пусковая установка отправит новый БПЛА в воздух, после чего запустится твердотопливный двигатель и доставит устройство на значительную высоту, куда не добираются другие "птички". На этом этапе разгонный блок отделится, дрон расправит крылья и начнет горизонтальный полет. По словам разработчиков, благодаря аккумулятору и солнечным панелям беспилотник сможет долго летать, передавая видео с камер в пункт управления.

При обнаружении цели БПЛА начнет сближаться с ней, пикируя, и по команде оператора сбрасывает снаряд-генератор. Когда последний окажется в зоне поражения, его можно дистанционно взорвать, создав мощное электронно-магнитное излучение, выводящее из строя любую незащищенную электронику. После взрыва части снаряда разлетаются во все стороны и могут дополнительно повредить летательный аппарат. Технологию предлагают использовать как против единичных целей, так и против роев дронов.

Носитель после атаки возвращается на базу и спускается на парашюте. После приземления к нему можно прикрепить новый снаряд и повторно запустить в небо. Стоит отметить, что специалисты ФСБ оформили только патент на технологию, о каком-либо производстве речь не идет.

Ранее сообщали, о разработке в РФ реактивного ударного дрона для армии. Предполагается, что он будет малозаметным для системы ПВО и сможет частично заменить пилотируемые самолеты.