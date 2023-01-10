В России делают малозаметный реактивный ударный дрон: что о нем известно

Разработчики уверяют, что БПЛА будет малозаметным для систем ПВО и сможет заменить штурмовую авиацию.

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В России "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения" обещает разработать новый реактивный беспилотный летательный аппарат с передовыми характеристиками. Подробности передает сайт "Военное обозрение", ссылаясь на доклад разработчиков.

Российские инженеры хотят сделать ударные дроны повышенной маневренности с реактивными двигателями. Они планируют добиться хороших аэродинамических характеристик с помощью крыла сложной формы, оснастив его адаптивными передней и задней кромками для легкого взлета и посадки. За основу решили взять интегральную компоновку, когда фюзеляж плавно переходит в крыло, создавая единую несущую поверхность. БПЛА получит небольшие габариты, невысокую стоимость, военное вооружение и оборудование, но пока не раскрывается, какое именно.

В корпорации уверяют, что благодаря новая конструкция снизит радиолокационную заметность беспилотника. Как предполагается, он сможет обходить средства ПВО, а также избегать истребителей-перехватчиков, чтобы выполнять сложные боевые задачи, не рискуя жизнями пилотов. Таким образом дрон сможет частично заменить пилотируемые штурмовые самолеты, будучи гораздо дешевле в производстве и обслуживании.

Ранее писали, что Россия собирается выпустить грузовой беспилотник Vезделет. Компания "М-Индастриз" обещает к осени разработать конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой с дальностью полета около 150 км, грузоподъемностью в 50 кг и скоростью до 100 км/ч.

В России также хвастаются разработкой новых "привязных" беспилотников для военных. Их якобы уже испытали российские войска ВДВ, подтвердив заявленные характеристики.