Россия обещает создать беспилотник Vезделет: что известно (фото)

БПЛА будет доставлять грузы в труднодоступные места на расстоянии до 150 км.

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Беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой, по идее разработчиков, должен развивать максимальную скорость в 100 км/ч, сообщает Прайм. Грузоподъемность Vезделета – до 50 кг.

Инженеры из "М-Индастриз" обещают, что грузовой дрон будет обладать повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла. Максимальная высота, на которую сможет подняться аппарат – 4 000 м.

Дрон планируют оснастить восьмью специальными электромоторами, потому что их надежность и экономичность гораздо выше, чем у привычных бензиновых.

Экономичность и безопасность должны достигаться за счет того, что при взлете и посадке двигатели будут располагаться вертикально. При движении по заданному маршруту аппарат развернет крылья горизонтально, в так называемый самолетный режим. Таким образом, устройство будет держаться в воздухе за счет подъемной силы.

В России рассчитывают, что подобные аппараты решат проблему доставки грузов в места, куда добраться по земле очень сложно, долго и затратно не только автотранспортом, но и вертолетами. А конвертоплан гораздо дешевле и проще в эксплуатации.

Когда аппарат сможет приступить к своим задачам пока не понятно, но разработчики надеются, что уже к осени смогут провести его первые испытания.

[ + – ] Везделет "Скивилаг" Фото: Соцсети

Кстати, разработчики этого аппарата, возможно, вдохновились своей идеей из компьютерной игры World of Warcraft. Там тоже есть везделет "Скивилаг", который очень популярен у игроков.

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