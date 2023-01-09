Росія обіцяє створити безпілотник Vезделет: що відомо (фото)

БПЛА доставлятиме вантажі у важкодоступні місця на відстані до 150 км.

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Безпілотний конвертоплан із вертикальним зльотом і посадкою, за ідеєю розробників, повинен розвивати максимальну швидкість 100 км/год, повідомляє Прайм. Вантажопідйомність Vезделета — до 50 кг.

Інженери з "М-Индастриз" обіцяють, що вантажний дрон матиме підвищений рівень безпеки за рахунок змінної геометрії крила. Максимальна висота, на яку зможе піднятися апарат — 4 000 м.

Дрон планують оснастити вісьмома спеціальними електромоторами, тому що їх надійність та економічність набагато вища, ніж у звичних бензинових.

Економічність і безпека повинні досягатися за рахунок того, що під час зльоту та посадки двигуни розташовуватимуться вертикально. У процесі руху за заданим маршрутом апарат розгорне крила горизонтально, у так званий літаковий режим. Так, пристрій триматиметься в повітрі за рахунок підйомної сили.

У Росії розраховують, що подібні апарати вирішать проблему доставки вантажів у місця, куди дістатися по землі дуже складно, довго та дорого не тільки автотранспортом, а й вертольотами. А конвертоплан набагато дешевший і простіший в експлуатації.

Коли апарат зможе почати свої завдання, поки не зрозуміло, але розробники сподіваються, що вже до осені зможуть провести його перші випробування.

[ + – ] Всюдиліт "Скивилаг" Фото: Соцмережi

До речі, розробники цього апарату, можливо, надихнулися ідеєю з комп'ютерної гри World of Warcraft. Там теж є скрізь "Скивилаг", який дуже популярний у гравців.

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