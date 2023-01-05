Топ 11 українських дронів, які борються з окупантами: опис, характеристики

Чим відомі "Довбуш", "Інквізитор", "Ельф", "Чаклун" та інші БПЛА, створені українськими інженерами для ЗСУ.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 10 місяців, за цей час у країні сформувалося багато команд, які розробляють вітчизняні дрони. Портал dev.ua розповів про унікальні українські безпілотники, які допомагають військовим на полі бою.

Дрон-розвідник "Довбуш Т10"

Група інженерів із Дніпра створила розвідувальний безпілотний літак "Довбуш Т10", який уже з початку війни проходив випробування на передовій. Нещодавно вони запустили масове виробництво дронів.

"Довбуш Т10" озброюється шістьма гранатами для РПГ, кожна з яких є достатньо потужною, щоб знищити танк, іншу бойову техніку або живу силу ЗС РФ. Під час випробувань дрон показав точність три метри за висоти скидання 100 метрів — хороший показник, хоча розробники планують поліпшити його.

Наголошується, що програмне забезпечення та спеціальне обладнання захищають безпілотник від російських засобів радіоелектронної боротьби. Наприклад, апарат не залишає тепловий слід, а корпус створений із матеріалів, які не можуть розпізнати радари.

БПЛА-камікадзе eBosh

Інженери української організації "Чорний ворон" зібрали дешевий дрон eBOSH, призначений для знищення техніки ЗС РФ. Це легкий і швидкий квадрокоптер із пластиковою трубою, куди заряджається граната ВОГ-17. Оператор керує безпілотником за допомогою окулярів із видом від першої особи, а особлива конструкція дозволяє обертати апарат під будь-якими кутами під час польоту.

"Чорний ворон" провів випробування дрона eBOSH, знищивши автомобіль "Москвич". Завдяки виду від першої особи точність БПЛА-камікадзе дуже висока, але дальність становить лише 2 км, хоча розробники пообіцяли збільшити її вдвічі. Швидкість водночас досягає 150 км/год.

Харківський безпілотник "Ельф"

Компанія ELF-systems із Харкова нещодавно представила безпілотний літак "Ельф" для розвідки на середніх дистанціях (до 150 км). Він отримав систему навігації, захищену від перешкод, щоби виявляти російські системи радіоелектронної боротьби. Радари можуть "бачити" дрон, проте через невеликі розміри та легкі матеріали його легко переплутати з птицею.

За словами розробників, "Ельф" поєднує хороші характеристики з невисокою ціною та невибагливістю в обслуговуванні. Він покликаний замінити дорогі іноземні аналоги та вже пройшов випробування у військових частинах на сході України.

[ + – ] Безпілотний літак "Ельф" Фото: Instagram

Розвідник — БПЛА Shark

Компанія Ukrspecsystems у жовтні представила український безпілотний розвідувальний комплекс Shark, основною особливістю якого стала камера з 30-кратним оптичним зумом, що дозволяє розглядати позиції ЗС РФ із відстані до 5 км. Інженери змогли підняти апарат у небо лише за пів року після початку розробки.

Shark може вести розвідку для наведення РСЗВ HIMARS, залітаючи в тил окупантів на відстань до 60 км. Час польоту становить понад 4 години, а підготовка та запуск безпілотника за допомогою катапульти займає всього 15 хв.

"Чаклун" — дрон із Дніпра

Авіамоделісти з Дніпра розробили розвідувальний безпілотник "Чаклун", який уже кілька місяців веде розвідку для ЗСУ на фронті. Безпілотний апарат літакового типу добре протистоїть засобу радіоелектронної боротьби й майже непомітний із землі. Він може літати автономно та знімати поверхню з висоти 300-500 м.

Спочатку команда з Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області збирала "Чаклуни" поштучно, а тепер перейшла до серійного виробництва. Обладнання дозволяє робити до 200 БПЛА на місяць, були б комплектуючі.

Аналог Shahed родом із Кривого Рогу

Засновник компанії CoolOn Віталій Бризгалов розробив дрон-камікадзе бригадного рівня з дальністю польоту близько 300 км. Іранські БПЛА лінійки Shahed літають далі, але українська модель досі може діставати до критично важливих об'єктів у Росії.

Собівартість дрона становить $2000, що в десять разів дешевше за Shahed-136. Безпілотник несе боєголовку вагою 10 кг, призначену для знищення складів і бронетехніки ЗС РФ.

Українська заміна Mavic і Autel

Айтівці зі Львова Андрій Будзинський, Ярослав Садовий і Олег Пендерецький розробили для ЗСУ квадрокоптер, здатний скидати на противників снаряди вагою до 2 кг. Він отримав чотири незалежні системи скидання, що дозволяє скидати боєприпаси окремо.

Вартість одного дрона складає $3300. Наразі львівські інженери збирають кошти для передачі БПЛА бійцям 503 окремого батальйону морської піхоти ЗСУ.

Військовий безпілотник "Домаха" із Запоріжжя

Запорізькі інженери представили військовий безпілотник "Домаха", який отримав назву на честь козацької шаблі. Конструкція з гарною аеродинамікою дозволяє літакам виконувати бойові завдання навіть у складних погодних умовах, коли квадрокоптери не справляються.

У поточній комплектації "Домаха" може лише розвідувати на відстані до 50 км, але в майбутньому розробники планують створити ударну версію. Камера передає відео у високій роздільній здатності, щоб оператор міг наводити артилерію та коригувати вогонь.

[ + – ] Дрон "Домаха" під час випробувань Фото: Укринформ

Загадковий дрон із Кропивницького

У Кіровоградській області створили новий розвідувальний дрон, який випробовуватимуть Сили спеціальних операцій. За словами розробників, безпілотний літак отримав функції та характеристики, які не можуть забезпечити комерційні дрони.

Заявлені характеристики БПЛА:

Розмах крил: понад 2 м;

Вага: 5 кг

Тестова дальність польоту: 25 км

Висота польоту: близько 500 метрів.

"Ловець Шахедів" — БПЛА зі Львова

Група ентузіастів під заступництвом львівського бізнесмена Андрія Мацоли створила квадрокоптери для перехоплення іранських дронів-камікадзе в майбутньому. Коптер піднімає вагу до 16 кг, а в реальному бою може доставити боєприпаси масою до 2 кг на відстань 20 км. Він може скидати боєприпаси на російські танки в чистому полі або залітати в будівлі, вражаючи живу силу противника.

У найближчі три місяці команда планує передати військовим близько 100 квадрокоптерів власного виготовлення та навчити стільки ж операторів. Представники ЗСУ вважають, що такі апарати дуже допоможуть армії, якщо їх використовувати системно.

Дрон "Інквізитор"

Військовослужбовці з 56-ї бригади ЗСУ разом із інженерами зайнялися розробкою дрона під назвою "Інквізитор". Поки що у творців є тільки комп'ютерна модель апарата, але вони запевняють, що все точно розрахували та готові збирати БПЛА, як тільки зберуть гроші та куплять необхідне обладнання. Передбачається, що "Інквізитор" зможе літати зі швидкістю до 100 км/год на відстані до 25 км від оператора, залишаючись практично невразливим для засобів РЕБ завдяки дублюванню частот керування.

[ + – ] Модель дрона "Інквізитор" Фото: Вчасно

"Це буде універсальна "пташка" — і для розвідки, і для завдання ударів по техніці ворога", — розповів військовослужбовець із позивним "Єнот".