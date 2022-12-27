Українські інженери розробили бойові дрони проти танків та "Шахедів" (відео)

Невеликі та швидкі октокоптери можуть діяти як на відкритому просторі, так і в будинках. Але керувати ними дуже важко.

Related video

Українські спеціалісти розробили безпілотні літальні апарати, які можуть знищити іранські дрони-камікадзе Shahed. Про це розробники розповіли "ТСН ".

Школа пілотів-квадрокоптерів під керівництвом Владислава Плаксіна розробляє кілька моделей ударних безпілотників. Один з них виглядає досить просто — пластикова рама з чотирма стійками, на кожній з яких розміщено по два електродвигуни, а на "спині" пристрою розташований великий акумулятор.

За словами розробників, коптер піднімає вагу до 16 кг, а в реальному бою може доставити боєприпаси масою до 2 кг на відстань 20 км. Апарат вартістю кілька тисяч доларів може вбити російський танк за мільйони. Він може діяти як зовні, скидаючи снаряди на ворожу техніку, і орудувати у будівлі: вибухати чи проводити розвідку, виявляючи позиції противника.

"Ти залітаєш і кажеш: або ви здаєтеся, або я зараз підірву "бомбучу" (як ми говоримо) — 1,5 кг вибухівки, яка рознесе все це приміщення, і ніхто вже не вийде", — поділився Владислав Плаксін.

Проте керувати такими маневреними апаратами непросто, тому операторам доводиться проходити спеціальну підготовку. Після теоретичних лекцій від інструкторів, бійці тренуються та відточують навички управління у спеціальних комп'ютерних симуляторах, а потім скидають бомби за цілями на полігоні та пролітають крізь справжні бліндажі.

"Наші хлопці адаптуватимуть БПЛА, і вже є певні успіхи в цьому, для того, щоб збивати дрони-камікадзе "Шахеди". Це збереження нашої інфраструктури та збереження громадянських життів. Ми в будь-який момент можемо купити новий дрон, але ніколи не зможемо купити нове життя", — прокоментував спонсор проекту Андрій Мацола.

За його словами, у найближчі три місяці проєкт передасть ЗСУ близько 100 бойових квадрокоптерів і підготує стільки ж операторів. Військові вважають, що такі апарати дуже допоможуть збройним силам України, якщо їх використовувати системно, а не точково.

Наприкінці листопада з'явилася інформація, що Україна має отримати БПЛА та засоби для боротьби із дронами Shahed. Наявні в Україні комплекси ППО не можуть охопити всю територію, тоді як країни НАТО мають застарілі безпілотники, які ще здатні послужити для захисту мирного населення.

Нещодавно в Укроборонпромі розповіли, як створюють українські аналоги Shahed за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За словами речника держконцерну Наталії Сад, фахівці вивчили збиті іранські дрони і можуть зробити кращі.