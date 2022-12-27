Украинские инженеры разработали боевые дроны против танков и "Шахедов" (видео)

Небольшие и быстрые октокоптеры могут действовать как на открытом пространстве, так и в зданиях. Но управлять ими очень сложно.

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Украинские специалисты разработали беспилотные летательные аппараты, который могут уничтожить иранскиие дрон-камикадзе Shahed. Об этом разработчики рассказали "ТСН".

Школа пилотов-квадрокоптеров под руководством Владислава Пласксина разрабатывает несколько моделей ударных беспилотников. Один из них выглядит довольно просто — пластиковая рама с четырьмя стойками, на каждой из которых размещено по два электродвигателя, а на "спине" устройства расположен внушительных размеров аккумулятор.

По словам разработчиков, коптер поднимает вес до 16 кг, а в реальном бою может доставить боеприпасы массой до 2 кг на расстояние в 20 км. Аппарат стоимостью несколько тысяч долларов может уничтожить российский танк за миллионы. Он может действовать как снаружи, сбрасывая снаряды на вражескую технику, так и орудовать в здании: взрываться или проводить разведку, выявляя позиции противника.

"Ты залетаешь и говоришь: или вы сдаетесь, или я сейчас подорву "бомбучу" (как мы говорим) — 1,5 кг взрывчатки, которая разнесет все это помещение, и никто отсюда уже не выйдет", — поделился Владислав Плаксин.

Однако управлять столь маневренными аппаратами непросто, поэтому операторам приходится проходить специальную подготовку. После теоретических лекций от инструкторов, бойцы тренируются и оттачивают навыки управления в специальных компьютерных симуляторах, а затем сбрасывают бомбы по целям на полигоне и пролетают сквозь настоящие блиндажи.

"Наши ребята будут адаптировать БПЛА, и уже есть определенные успехи в этом, для того чтобы сбивать дроны-камикадзе "Шахеды". Это сохранение нашей инфраструктуры и сохранение жизней гражданских. Мы в любой момент можем купить новый дрон, но никогда не сможем купить новую жизнь", — прокомментировал спонсор проекта Андрей Мацола.

По его словам, в ближайшие три месяца проекта передаст ВСУ около 100 боевых квадрокоптеров и подготовит столько же операторов. Военные считают, что такие аппараты очень помогут вооруженным силам Украины, если использовать их системно, а не точечно.

В конце ноября появилась информация, что Украина должна получить БПЛА и средства для борьбы с дронами Shahed. Имеющиеся в Украине комплексы ПВО не могут охватить всю территорию, в то время как у стран НАТО есть устаревшие беспилотники, которые еще способны послужить для защиты мирного населения.

Недавно в Укроборонпроме рассказали, как создают украинские аналоги Shahed по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам спикера госконцерна Натальи Сад, специалисты изучили сбитые иранские дроны и могут сделать лучше.