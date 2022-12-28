Краще "Мавіків": у Львові збирають дрони-бомбардувальники "Валькірія" за $3300 (відео)

Інженери стверджують, що недорогі квадрокоптери захищені від засобів РЕБ і працюють ефективніше за комерційні моделі.

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Айтішники зі Львова Андрій Будзинський та Ярослав Горський розробили для українських військових безпілотний літальний апарат "Валькірія" для бомбардування російських військ. Вони розкрили характеристики та особливості дрону у Facebook.

"Валькірія" — це великий квадрокоптер, оснащений 3-осьовою карданною камерою із записом відео у форматі 4К та 6-кратним зумом, її можна доповнити тепловізором. Дрон призначений для перенесення та скидання боєприпасів, він може пролетіти до 16 км зі снарядом вагою 1 кг, і до 12 км із 2-кілограмовим "подарунком". Система скидання має два незалежні механізми, керувати якими можна окремо.

[ + – ] Квадрокоптер "Валькірія" Фото: Facebook

Розробники стверджують, що їхня модель енергоефективніша за багато комерційних дронів, а тому краще справляється з доставкою снарядів. Вони разом із військовими протестували роботу "Валькірії" в умовах радіоперешкод та довели, що вона краще протистоїть системі радіоелектронної боротьби, ніж продукція від Autel та DJI.

Вартість одного дрону складає $3300. Наразі львівські інженери збирають кошти для передачі "Валькірій" бійцям 503 окремого батальйону морської піхоти ЗСУ. Ярослав Горський зазначив у Facebook, що їм уже вдалося закупити комплектуючі для двох безпілотників.

Характеристики дрону "Валькірія"

Тривалість польоту: до 55 хв;

Вага корисного навантаження: до 3 кг;

Максимальна дальність польоту: 20 км;

Дальність зв'язку: 10 км

Раніше писали про інше БПЛА під назвою "Валькірія", який теж допомагає атакувати російські війська. У липні безпілотний комплекс знищив склад боєприпасів ЗС РФ на Донеччині, де лежали снаряди для РСЗВ "Ураган".

26 грудня голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга повідомив, що у Кропивницькому розробили новий український безпілотник силами групи Добровольчих сил оборони. Апарат пройшов випробування та переданий Силам спеціальної оборони.