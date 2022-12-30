Дроны на привязи: в России похвастались выпуском нового типа БПЛА

Россияне решили отказаться от батарей и привязывать беспилотники к станциям управления с помощью кабелей или тросов.

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В России начали производить новые беспилотные летательные аппараты беспилотного типа для ведения войны в Украине. Об этом заместитель министра обороны России генерал Павел Попов заявил в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в октябре российские военные в интересах ВДВ провели на общевойсковом полигоне Западного военного округа испытания нового беспилотника. Во время экспериментов россияне проверили функциональные возможности аппарата и подтвердили характеристики, заявленные разработчиками.

Недавно в России изготовили 50 таких беспилотных комплексов, которые затем отправили для использования в боевых действиях на территории Украины. Их продолжат производить и модернизировать на базе Военного инновационного технополиса ЭРА, созданного президентом Владимиром Путиным в 2018 году.

"В условиях специальной военной операции потребовалось еще большее ускорение в вопросах принятия решений о целесообразности проведения инновационных разработок и внедрения их результатов", — отметил Павел Попов.

Российское издание "Военное обозрение" объясняет, что "привязными" в Росси называют новый тип дронов, которые пришли "на смену" летательным аппаратам на основе бензиновых двигателей или аккумуляторов. Такие беспилотники подключают к наземной станции при помощи кабеля или троса, обеспечивающего электропитание и связь с операторами. Можно предположить, что такой подход увеличивает продолжительность работы, поскольку дрон не зависит от разряжаемой батареи, но ограничивает дальность полета длиной этого самого кабеля-поводка. Впрочем, станцией может выступать не только стационарный пункт, но и военная техника.

Ранее госкорпорация "Ростех" попыталась напугать Украину российскими дронами "Охотник". Топ-менеджер Владимир Артяков заявил, что подобного беспилотника нет у стран НАТО, а его серийное производство начнется в 2023 или 2024 годах.

Недавно украинские военные раскрыли, из чего состоят российские БПЛА. Исследования показали, что сбитые дроны содержат преимущественно зарубежные комплектующие.