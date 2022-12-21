"Аналогов нет даже у НАТО": россияне снова пугают ВСУ новым БПЛА "Охотник" (видео)

Госкорпорация "Ростех" снова ввела в информационное поле беспилотник "Охотник", надеясь устрашить Украину и Запад.

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Один из топ-менеджеров российской госкорпорации "Ростех", Владимир Артяков, в недавних своих заявлениях подчеркнул, что РФ наращивает темпы производства военной техники, в том числе и дронов-разведчиков, пишет ria.ru.

По словам Артякова, Россия справляется с изготовлением беспилотников-разведчиков лучше, чем Украина. Однако такие данные он фактически ничем не подтверждает, ссылаясь только на впечатления, которые на него произвели концепты разведывательных и тактических БПЛА, продемонстрированных в подмосковном парке "Патриот".

"Я недавно был в парке "Патриот", где показывали наши беспилотные летательные аппараты", — прокомментировал он телеканалу "Россия 24"

Менеджер отметил, что аппараты хоть и несут небольшую нагрузку, но якобы располагают "поражающим элементом для решения локальных задач". Что это за элемент, спикер не уточнил, но сделал вывод о том, что россияне "уже превзошли противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов".

Другое издание, ixbt.com, также цитирует Артякова, назвавшего беспилотник "Охотник" "бомбой" и заявившего, что ни в США, ни у стран-участниц НАТО подобного БПЛА нет. СМИ сообщило не только об уникальности дрона, не пояснив в чем конкретно она состоит, но и со ссылкой на спикера написало, что дрон "Охотник" начнут производить серийно в 2023-2024 годах.

"В следующем году первые испытания проведем, серийное производство — я думаю, запустим через год-два", — якобы сказал менеджер "Ростеха".

Фокусу не удалось найти первоисточник этих заявлений. Но ясно одно: российские СМИ снова вводят в информационную повестку сообщения о "непобедимой" и суперсовременной российской технике, которая вот-вот будет выпущена и поможет переломить ход войны.

Ранее мы публиковали мнение эксперта Валерия Яковенко, согласно которому в РФ не смогут массово производить ударный БПЛА "Охотник", потому как большинство комплектующих не достать из-за санкций.