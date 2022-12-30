Дрони на прив'язі: у Росії похвалилися випуском нового типу БПЛА

Росіяни вирішили відмовитися від батарей та прив'язувати безпілотники до станцій керування за допомогою кабелів або тросів.

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У Росії почали виготовляти нові безпілотні літальні апарати безпілотного типу для ведення війни в Україні. Про це заступник міністра оборони Росії генерал Павло Попов заявив в інтерв'ю газеті " Червона зірка ".

За його словами, у жовтні російські військові на користь ВДВ провели на загальновійськовому полігоні Західного військового округу випробування нового безпілотника. Під час експериментів росіяни перевірили функціональні можливості апарату та підтвердили характеристики, заявлені розробниками.

Нещодавно в Росії виготовили 50 таких безпілотних комплексів, які відправили для використання в бойових діях на території України. Їх продовжать виробляти та модернізувати на базі Військового інноваційного технополісу ЕРА, створеного президентом Володимиром Путіним у 2018 році.

"В умовах спеціальної військової операції знадобилося ще більше прискорення у питаннях прийняття рішень щодо доцільності проведення інноваційних розробок та впровадження їх результатів", — зазначив Павло Попов.

Російське видання "Військовий огляд" пояснює, що "прив'язними" в Россі називають новий тип дронів, які прийшли "на зміну" літальним апаратам на основі бензинових двигунів або акумуляторів. Такі безпілотники підключають до наземної станції за допомогою кабелю або троса, що забезпечує електроживлення та зв'язок із операторами. Можна припустити, що такий підхід збільшує тривалість роботи, оскільки дрон не залежить від батареї, що розряджається, але обмежує дальність польоту довжиною цього самого кабелю-повідця. Втім, станцією може виступати не лише стаціонарний пункт, а й військова техніка.

Раніше держкорпорація "Ростех" спробувала налякати Україну російськими дронами "Мисливець". Топменеджер Володимир Артяков заявив, що такого безпілотника немає у країн НАТО, а його серійне виробництво розпочнеться у 2023 чи 2024 роках.

Нещодавно українські військові розкрили, із чого складаються російські БПЛА. Дослідження показали, що збиті дрони містять переважно зарубіжні комплектуючі.