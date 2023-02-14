В Украине испытали "новейший" ракетный дрон для ВСУ: что известно о технологии (видео)

По словам инженеров, реактивная установка значительно упрощает запуск БПЛА в любом месте, заменяя громоздкие катапульты.

Related video

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram отчитался об успешных испытаниях системы ракетного запуска БПЛА. Издание Defence Express оценило технологию.

Ракетный запуск БПЛА: в чем суть технологии

Двенадцатого февраля в Сети появилось видео, опубликованное сотрудником химического факультета Киевского национального института им. Шевченко Сергеем Пипко, который также возглавляет проект NAURocket — студенческое конструкторское бюро экспериментального ракетостроения на базе Национального авиационного университета. На нем запечатлен взлет беспилотника с платформы, оборудованной в кузове грузовика, с помощью реактивной тяги. Небольшой ракетный ускоритель можно заметить в нижней части БПЛА с соплом, направленным по диагонали вниз.

Как объяснил ученый, технология значительно упрощает запуск беспилотников и призвана заменить механические катапульты. Систему не нужно каждый раз собирать и разбирать, поскольку она достаточно компактна для размещения на грузовике или в кузове пикапа, использует очень короткую направляющую или обходится вовсе без таковой.

"Можна запускать залпом несколько штук в минуту", — объявил Сергей Пипко в Facebook, но вскоре удалил свой пост. Впрочем, его успели перепубликовать несколько украинских СМИ и даже Стратком ВСУ.

Первый реактивный дрон-камикадзе в Украине: правда или миф?

Некоторые пользователи Сети заподозрили, что на видео показана новая модель дрона-камикадзе. Как отмечает Defence Express, на видео запечатлена давно существующий беспилотник RZ-60, разработанный специалистами Харьковского авиационного института и одной украинской частной компании "Рамзай". Вероятно, инженеры выбрали его для демонстрации новой технологии.

Примечательно, что изначально RZ-60 предназначен для запуска с помощью массивной пневматической катапульты. После разгона он довольно быстро летит при помощи бензинового двигателя, вращающего винт в задней части корпуса, приземляется аппарат с помощью парашюта. Впрочем, инженеры создали версии с одним (RZ60Jet) и двумя (RZ60Jet-2) реактивными двигателями, самая мощная из которых разгоняется до 700 км/ч.

[ + – ] Дрон RZ-60 на пневматической катапульте Фото: Defence Express

RZ-60 публично известен, а его технические характеристики не скрываются. В 2019 году БПЛА был передан военным в качестве тренировочной мишени для расчетов зенитно-ракетных комплексов. ВСУ его успешно использовали и сбили с помощью С-300ПТ. Предполагалось, что RZ-60 смогут заменить старые дроны-мишени ВР-2 та ВР-3, однако в 2021 году "Рамзай" сообщила о проблемах с поставками: якобы, военные поставили перед разработчиками технические задачи, которые значительно увеличили стоимость производства.

"Заложили и передачу данных на пункт управления, и инерциальную систему, видеосистему, и так далее", — заявил технический директор компании Владимир Шатов во время круглого стола.

[ + – ] Дрон RZ-60 на пневматической катапульте (вид сзади) Фото: Defence Express

Технические характеристики RZ-60

Размах крыльев: 2,78 м

Скорость: до 290 км/ч

Высота полета: до 6 км

Дальность полета: до 300 км

Продолжительность полета: до 1 ч

Взлетная масса: 60 кг

Полезная нагрузка: 3 кг

Defence Express cчитает, что RZ-60 в теории может стать дроном-камикадзе благодаря свой низкой себестоимости и наличия системы навигации. Однако в базовом виде беспилотник может поднимать лишь 3 кг полезной нагрузки, что не позволит нести достаточно большое количество взрывчатки для нанесения существенного урона российским войскам.

Ранее испытания украинского дрона с ракетным запуском оценили российские пропагандисты. Они обратили внимание, что по технологии взлета БПЛА сильно напоминают иранский "камикадзе" Arash-2.

Недавно в России запатентовали новый реактивный дрон с ЭМИ-снарядом. Он должен подниматься на большую высоту, а затем поражать беспилотники электромагнитным импульсом, выводя из строя электронику.