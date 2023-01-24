Як системи для боротьби з російськими дронами захищають небо України: подробиці

У компанії Edgesource розповіли, що американські технології допомагають захищати українські міста майже від початку вторгнення ЗС РФ.

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Американська корпорація Edgesource у 2022 році безкоштовно передала Україні технології захисту від дронів на суму майже $2 млн. 23 січня організація розкрила подробиці в пресрелізі, опублікованому на сайті GlobeNewswire.

Edgesource передала українській армії системи Windtalker і платформу Dowding. Технологія Windtalker фіксує дрони, а також їхніх операторів та інші об'єкти на відстані понад 35 км. Вона дозволяє визначати місцезнаходження невеликих БПЛА, їх тип, серійний номер, швидкість, висоту, траєкторію польоту. Підготовка обладнання до роботи триває до 30 хв.

[ + – ] Устаткування системи Windtalker від Edgesource

Dowding є єдиною операційною платформою, яка швидко та безпечно відображає та аналізує активність невеликих БПЛА, надаючи аналітичні звіти в реальному часі у вигляді цифрової карти. Оператори з мінімальною підготовкою можуть розгорнути та використовувати Dowding менш ніж за годину. Обидві системи об'єднуються в одну платформу під назвою EdgesourceX.

[ + – ] Система Dowding від Edgesource

"З огляду на можливості нашої системи Windtalker і Dowding ми заздалегідь знали, що можемо допомогти, і передавання цих систем у подарунок Україні на початку конфлікту було правильним рішенням для захисту українських міст, мирних жителів і передових підрозділів", — висловився головний операційний директор Edgesource Джо Урбаніак.

Раніше The New York Times писали, що мінімум дві американські компанії Blue Halo та Edgesource передали Україні технології для пошуку БПЛА. Вони дозволяють не лише виявляти літальні апарати у небі, а й відрізняти українські від російських.

У грудні Edgesource вивела свою антидронову технологію на комерційний ринок. Майже 25 років компанія надавала обладнання виключно урядовим відомствам США, а тепер співпрацюватиме і з приватними підприємствами.