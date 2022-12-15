Військову технологію для боротьби з дронами зробили доступною для всіх: як вона працює

Система може відстежувати БПЛА та їхніх операторів, відбиваючи на карті їх переміщення та можливі загрози.

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Американська компанія Edgesource виводить свою технологію боротьби з безпілотниками на комерційний ринок. Про це пише портал Drone DJI.

Компанія Edgesource протягом 25 років надавала різноманітне апаратне та програмне забезпечення багатьом урядовим установам США, але тепер хоче розширити свій бізнес на тлі масового поширення БПЛА у всьому світі. Тепер вона продаватиме засоби захисту від дронів не лише військовим та спецслужбам, а й приватному бізнесу та фізичним особам.

Edgesource пропонує два основних продукти, які дозволяють боротися із небажаними польотами БПЛА. WindtalkerX — це комплекс, здатний виявляти дрони на відстані 30 км, відстежувати їх переміщення і навіть визначати точне розташування операторів. Його доповнює інтерфейс DowdingX, який збирає дані про активність дронів у певній зоні та виводить її на екран у вигляді простої цифрової карти, у тому числі показує інформацію про тип апаратів, а також яку загрозу вони становлять. Обидва продукти об'єднуються у платформу під назвою EdgesourceX.

[ + – ] Інтерфейс DowdingX

На думку розробника, серед приватних споживачів є великий попит таких систем. Нещодавно ФБР звітувало про розслідування сотень незаконних проникнень дронів у громадські місця та на приватні території, всупереч обмеженням, що діють у США. Серед іншого, БПЛА вторглися на критично важливі промислові підприємства та літали біля лікарні, заважаючи роботі рятувального вертольота. Крім того, Національна футбольна ліга зареєструвала понад 1400 проникнень дронів у заборонені зони стадіону під час останнього ігрового сезону. Edgesource пропонує використовувати свої рішення для захисту фабрик, бізнес-центрів, комунальних підприємств, спортивних об'єктів та навіть приватних будинків.

"Закупівля дронів різко зросла, і організації борються з ризиками для безпеки, незалежно від того, навмисно завдається шкода чи ні. Наша технологія дозволить критично важливій інфраструктурі, службам екстреного реагування, офіційним особам стадіону та високопоставленим особам, серед інших, керувати своїми ризиками та конфіденційністю, захищаючи свій повітряний простір", — заявив президент Edgesource Кріс Ленсбург.

Раніше грецька компанія ADAPTIT представила нову систему захисту від дронів для критичної інфраструктури. Вона може виявляти будь-які комерційні БПЛА та вражати їх за допомогою електромагнітних полів.

До цього Фокус розповідав про найкращі засоби для боротьби з дронами-камікадзе в Україні. Крім комплексів ППО, експерти виділяють мобільні радари, датчики, антидронові рушниці та інші ефективні технології.