Военную технологию для борьбы с дронами сделали доступной для всех: как она работает

Система может отслеживать БПЛА и их операторов, отражая на карте их перемещения и возможные угрозы.

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Американская компания Edgesource выводит свою технологию для борьбы с беспилотниками на коммерческий рынок. Об этом пишет портал Drone DJI.

Компания Edgesource в течение 25 лет предоставляла разнообразное аппаратное и программное обеспечение многим правительственным учреждениям в США, но теперь хочет расширить свой бизнес на фоне массового распространения БПЛА во всем мире. Теперь она будет продавать средства защиты от дронов не только военным и спецслужбам, но также частному бизнесу и физическим лицам.

Edgesource предлагает два основных продукта, которые позволяют бороться с нежелательными полетами БПЛА. WindtalkerX — это комплекс, способный обнаруживать дроны на расстоянии 30 км, отслеживать их перемещение и даже определять точное местоположение операторов. Его дополняет интерфейс DowdingX, который собирает данные об активности дронов в определенной зоне и выводит ее экран в виде простой цифровой карты, в том числе показывает информацию о типе аппаратов, а также какую угрозу они представляют. Оба продукта объединяются в платформу под названием EdgesourceX.

[ + – ] Интерфейс DowdingX

По мнению разработчика, среди частных потребителей есть большой спрос на такие системы. Недавно ФБР отчиталось о расследовании сотен незаконных проникновений дронов в общественные места и на частные территории, вопреки действующим в США ограничениям. Среди прочего, БПЛА вторглись на критически важные промышленные предприятия и летали возле больницы, мешая работы спасательного вертолета. Вдобавок, Национальная футбольная лига зарегистрировала более 1400 проникновений дронов в запрещенные зоны стадиона во время последнего игрового сезона. Edgesource предлагает использовать свои решения для защиты фабрик, бизнес-центров, коммунальных предприятий, спортивных объектов и даже частных домов.

"Закупки дронов резко возросли, и организации борются с рисками для безопасности, независимо от того, намеренно наносится вред или нет. Наша технология позволит критически важной инфраструктуре, службам экстренного реагирования, официальным лицам стадиона и высокопоставленным лицам, среди прочих, управлять своими рисками и конфиденциальностью, защищая свое воздушное пространство", — заявил президент Edgesource Крис Лэнсбург.

Ранее греческая компания ADAPTIT представила новую систему защиты от дронов для критической инфраструктуры. Она может обнаруживать любые коммерческие БПЛА и поражать их с помощью электромагнитных полей.

До этого Фокус рассказывал о лучших средствах для борьбы с дронами-камикадзе в Украине. Помимо комплексов ПВО, эксперты выделяют мобильные радары, датчики, антидроновые ружья и другие эффективные технологии.