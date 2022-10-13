Не только ПВО: названы лучшие средства для борьбы с дронами-камикадзе в Украине

Иранские Shahed-136, запускаемые Россией, атакуют украинские города и объекты инфраструктуры, если ВСУ не удается их вовремя сбить.

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Дроны-камикадзе зарекомендовали себя как разрушительное оружие во время войны в Украине. Издание Eurasian Times назвало самые эффективные средства для борьбы с ними.

"Камикадзе" называют беспилотные летательные аппараты, которые взрываются после столкновения с целью. Они различаются по размеру, высоте полета, траектории и других характеристикам, что не позволяет создать универсальную технологию для их обнаружения и уничтожения. Некоторые модели обладают корпусом особой формы, позволяющим отклонять радиолокационные волны и стать незаметными для радаров, одной из таких называют иранские Shahed-136, используемые Россией для нанесения ударов по Украине.

Системы для обнаружения и определения дронов

Для эффективной борьбы с дронами их нужно сначала заметить, а затем идентифицировать. Поскольку БПЛА могут запустить в любом месте по всей линии фронта, военным необходимы портативные и простые в эксплуатации комплексы, о некоторых из них СМИ рассказало подробнее.

Мобильные радары

Инженеры разрабатывают специальное переносное оборудование, которые может обнаруживать дроны на небольшой высоте. Такие радары улавливают звук движущихся беспилотников, используя эффект Допплера и подавляя помехи, исходящие от поверхности земли. Благодаря этому методу устройства могут фиксировать приближение небольших дронов на расстоянии до 1 км, а также автомобилей на расстоянии до 10 км.

Высокочастотные датчики

Датчики SIGINT (Signal Intelligence) анализируют радиочастотную связь между дроном и его оператором, чтобы определить тип аппарата. Такие системы не всегда могут обнаруживать и отслеживать воздушные угрозы, однако помогают определить, какие меры лучше всего использовать для их нейтрализации.

Датчики бесполезны в случае с автономными БПЛА, летающими по заранее запланированному маршруту или под управлением искусственного интеллекта. Кроме того, они плохо работают в переполненных радиочастотных пространствах. Дальность обнаружения может сильно различаться в зависимости от типа дрона и развернутой системы.

Электрические оптические датчики

Сочетают в себе оптические и инфракрасные камеры, чтобы визуально обнаруживать дроны. Они очень эффективны при условии хорошей погоды, но не могут хорошо работать в дождь, туман или снегопад, когда ухудшается видимость. Дальность обнаружения зависит от чувствительности аппаратуры и высоты, на которой находится дрон. Оптические датчики можно устанавливать в виде камеры на беспилотные летательные аппараты, что позволяет вести наблюдение на обширной территории.

Акустические датчики (микрофоны)

Системы акустического обнаружения оснащены микрофонами и программным обеспечением для анализа окружающей среды и обнаружения приближающихся БПЛА. Их эффективность ограничена и сильно зависит от уровня окружающего шума.

Системы для поражения дронов

Существует много способов обезвредить БПЛА: стрелковое оружие, системы ПВО, подавление сигнала с помощью средств радиоэлектронной борьбы, ловля сетями, столкновение с аппаратами-перехватчиками. Методы отличаются дистанцией поражения, а также конечным результатом: дрон может быть полностью уничтожен или захвачен практически невредимым.

Глушители GPS

Существуют так называемые антидроновые ружья — пушки, которые выпускают направленные радиоэлектронные волны для подавления сигналов. Оператору достаточно навести ствол на беспилотник, нажать на спусковой крючок и наблюдать, как он медленно приземляется. Некоторые модели позволяют не просто "заглушить" дрон, но подменить сигнал GPS и перехватить над ним контроль или же просто сбить с маршрута.

Ранее Фокус писал, какими антидроновыми ружьями пользуются ВСУ для борьбы с российскими БПЛА. На вооружении украинских военных состоят как минимум четыре типа радиоэлектронных пушек, полученных от западных партнеров.

Барьеры против дронов

Технологии радиоэлектронного подавления используют для создания защитных куполов или заборов, образовывающую зону, где дроны не могут летать. Существуют также электронные барьеры с системами обнаружения БПЛА. Они могут фиксировать проникновение летательных аппаратов на охраняемую территорию и поражать их с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ловля БПЛА сетями

Сетевые системы подходят для поражения беспилотников на близком расстоянии (100-150 м). Сети выстреливаются специальными пушками или же дронами-перехватчиками, после чего захваченный аппарат падает на землю или аккуратно спускается при помощи парашюта. В некоторых случаях сети оснащаются специальными элементами, которые повреждают винты.

Компания AUDROS предлагает альтернативу в виде мультикоптера Eagle One, оснащенного множеством нитей. Они наматываются на винты небольших беспилотников и обездвиживают их, после чего охотник может доставить их на свою базу.

Высокоэнергетические лазеры

Лазеры, установленные на платформах (автомобилях), могут быстро уничтожать дроны при условии хорошей видимости и при наличии качественной системы слежения, чтобы луч оставался на цели хотя бы несколько секунд. Такие установки эффективнее всего поражают небольшие дроны и только на небольшом расстоянии. Технология пока только развивается.

Липкая пена

Российская Военная академия им. Петра Великого запатентовала беспилотный летательный аппарат вертикального взлета для борьбы с роями дронов, распыляющий облако быстротвердеющей липкой пены, которая покрывает лопасти винтов и камеры. По словам разработчиков, БПЛА оснащен четырьмя разнонаправленными ультразвуковыми датчиками, четырьмя комплектами рабочих насадок, пневмобаллоном высокого давления и контейнерами для компонентов пены: дистиллированной воды, полиола и изоцианата. Подача пены запускается ультразвуковыми датчиками, когда поблизости находится враждебный дрон, или оператором, следящим через пульт.

Системы РЭБ большой мощности

Большим дронам, работающим на средних и больших высотах, требуются спутниковые каналы связи. Мощные наземные системы могут обнаруживать эти каналы с помощью электронного прослушивания. Канал связи может быть заглушен либо системой подслушивания, либо задача глушения может быть возложена на мощный специализированный глушитель.

Интегрированные системы

Интегрированные системы, такие как RAFAEL Drone Dome, включают несколько датчиков (радиолокационные, электрооптические, SigInt) и несколько систем нейтрализации угроз (EW, Laser). Используя возможности машинного обучения и библиотеку сигнатур, система может классифицировать дрон и автоматически выбирать наилучший вариант его нейтрализации. Система мобильна и может управляться всего одним оператором.

Ранее Генштаб отчитался, что ВСУ сбивают около 60% дронов-камикадзе, которые запускает Россия. Для поражения Shahed-136 украинские военные используют преимущественно авиацию, ПВО и стрелковое оружие.