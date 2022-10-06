РФ применила против Украины 86 дронов-камикадзе, ВСУ сбила 60%, – Генштаб

По словам генерала Алексей Громова, только за один сегодняшний день украинские силы сбили 9 иранских дронов. Для уничтожения Shahed-136 ВСУ используют авиацию, ПВО и стрелковое оружие.

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Российские войска в общей сложности применили против Украины 86 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. ВСУ уничтожили около 60% из них. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Как отметил Громов, только за сегодняшний день во время атаки противника украинские бойцы ликвидировали 9 из 12 дронов иранского производства.

В период с 30 сентября по сегодняшний день противник использовал 46 беспилотников Shahed-136 для ударов по гражданским и военным объектам Украины. ВСУ ликвидировали 24 из них.

Для уничтожения дронов-камикадзе украинские силы используют авиацию, системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие.

"Мы продолжим совершенствовать ПВО, учитывая технические характеристики летательных аппаратов противника", – резюмировал генерал.

[ + – ] Про ликвидацию российских дронов смотреть с 23:55.

Генерал Громов также рассказал, что Российская Федерация может усилить массированные обстрелы украинских городов в день рождения президента РФ Владимира Путина. 7 октября российский лидер отмечает свое 70-летие.

Ранее Фокус рассказывал, что РФ массово использует дроны-камикадзе для экономии высокоточных ракет. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркивает, что высокоточное оружие стоит несколько миллионов долларов. Так что российские войска предпочитают использовать дешевые беспилотники.