РФ застосувала проти України 86 дронів-камікадзе, ЗСУ збила 60%, – Генштаб
За словами генерала Олексія Громова, лише за сьогодні українські сили збили 9 іранських дронів. Для знищення Shahed-136 ЗСУ використовують авіацію, ППО та стрілецьку зброю.
Російські війська загалом застосували проти України 86 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. ЗСУ знищили близько 60% із них. Про це на сьогоднішньому брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
Як зазначив Громов, лише за сьогодні під час атаки противника українські бійці ліквідували 9 із 12 дронів іранського виробництва.
У період з 30 вересня до сьогодні противник використав 46 безпілотників Shahed-136 для ударів по цивільних та військових об'єктах України. ЗСУ ліквідували 24 з них.
Для знищення дронів-камікадзе українські сили використовують авіацію, системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю.
"Ми продовжимо вдосконалювати ППО з огляду на технічні характеристики літальних апаратів противника", — резюмував генерал.
Генерал Громов також розповів, що Російська Федерація може посилити масовані обстріли українських міст у день народження президента РФ Володимира Путіна. 7 жовтня російський лідер відзначає своє 70-річчя.
Раніше Фокус розповідав, що РФ масово використовує дрони-камікадзе для економії високоточних ракет. Речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат наголошує, що високоточна зброя коштує кілька мільйонів доларів. Тож російські війська вважають за краще використовувати дешеві безпілотники.