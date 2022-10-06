РФ застосувала проти України 86 дронів-камікадзе, ЗСУ збила 60%, – Генштаб

За словами генерала Олексія Громова, лише за сьогодні українські сили збили 9 іранських дронів. Для знищення Shahed-136 ЗСУ використовують авіацію, ППО та стрілецьку зброю.

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Російські війська загалом застосували проти України 86 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. ЗСУ знищили близько 60% із них. Про це на сьогоднішньому брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Як зазначив Громов, лише за сьогодні під час атаки противника українські бійці ліквідували 9 із 12 дронів іранського виробництва.

У період з 30 вересня до сьогодні противник використав 46 безпілотників Shahed-136 для ударів по цивільних та військових об'єктах України. ЗСУ ліквідували 24 з них.

Для знищення дронів-камікадзе українські сили використовують авіацію, системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю.

"Ми продовжимо вдосконалювати ППО з огляду на технічні характеристики літальних апаратів противника", — резюмував генерал.

[ + – ] Про ліквідацію російських дронів дивитись із 23:55

Генерал Громов також розповів, що Російська Федерація може посилити масовані обстріли українських міст у день народження президента РФ Володимира Путіна. 7 жовтня російський лідер відзначає своє 70-річчя.

Раніше Фокус розповідав, що РФ масово використовує дрони-камікадзе для економії високоточних ракет. Речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат наголошує, що високоточна зброя коштує кілька мільйонів доларів. Тож російські війська вважають за краще використовувати дешеві безпілотники.