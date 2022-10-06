РФ масово використовує дрони-камікадзе для економії високоточних ракет, — Повітряні сили

Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат наголошує, що високоточна зброя коштує кілька мільйонів доларів. Тож російські війська вважають за краще використовувати дешеві безпілотники.

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Російські війська почали масово використовувати іранські дрони-камікадзе, щоб заощаджувати високоточні ракети. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Відповідаючи на запитання ведучих про те, чому почастішали випадки атак українських міст безпілотниками, представник ПС ЗСУ зазначив, що окупанти використовують те, що мають.

"Вони [росіяни] використовують дрони, по-перше, тому, що вони в них є. Вони їх замовили, дружня їм країна [Іран] привезла їх. Вони їх використовують, тому що це дешеві БПЛА, дешеве озброєння, що дозволяє економити ракети, кількість яких не нескінченна", — прокоментував він.

Ігнат також додав, що високоточна зброя коштує мільйони доларів, а вартість деяких ракет досягає $13 млн. З цієї причини російське командування намагається їх не використовувати там, де можна застосувати дрони.

"Вони й надалі використовуватимуть ці Shahed-136, які в них з'явилися", — уточнив Ігнат.

Росіяни почали застосовувати іранські дрони-камікадзе кілька тижнів тому.

"Щоразу наші бійці Повітряних сил демонструють дедалі більшу вправність, з'являється досвід. Будуть знайдені найефективніші методи протидії цьому озброєнню, і воно знищуватиметься щоразу краще", –– резюмував Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та атакували дронами Харків. Один із житлових будинків Запоріжжя майже повністю зруйнований, а у Харкові росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

Вночі 5 жовтня ЗС РФ двічі атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Місцева влада інформувала про руйнування об'єктів інфраструктури та поранення одного мирного жителя.