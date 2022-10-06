РФ массово использует дроны-камикадзе для экономии высокоточных ракет, – Воздушные силы

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркивает, что высокоточное оружие стоит несколько миллионов долларов. Так что российские войска предпочитают использовать дешевые беспилотники.

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Российские войска начали массово использовать иранские дроны-камикадзе, чтобы экономить высокоточные ракеты. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Отвечая на вопрос ведущих о том, почему участились случаи атак украинских городов беспилотниками, представитель ВС ВСУ отметил, что оккупанты используют то, что у них есть.

"Они [россияне] используют дроны, во-первых, потому, что они у них есть. Они их заказали, дружественная им страна [Иран] привезла их. Они их используют, потому что это дешевые БПЛА, дешевое вооружение, что позволяет экономить ракеты, количество которых не бесконечно", –– прокомментировал он.

Игнат также добавил, что высокоточное оружие стоит миллионы долларов, а стоимость некоторых ракет достигает $13 млн. По этой причине российское командование пытается их не использовать там, где можно применить дроны.

"Они и дальше будут использовать эти Shahed-136, которые у них появились", –– уточнил Игнат.

Россияне стали применять иранские дроны-камикадзе несколько недель назад.

"Каждый раз наши бойцы Воздушных сил демонстрируют все большую сноровку, появляется опыт. Будут найдены самые эффективные методы противодействия этому вооружению, и оно будет уничтожаться каждый раз все лучше", –– резюмировал Игнат.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и атаковали дронами Харьков. Один из жилых домов Запорожья почти полностью разрушен, а в Харькове россияне ударили по объектам критической инфраструктуры.

Ночью 5 октября ВС РФ дважды атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Местные власти информировали о разрушении объектов инфраструктуры и ранении одного мирного жителя.