Зруйновано житлові багатоповерхівки: окупанти дронами атакували Харків та обстріляли Запоріжжя (відео)

Повідомляється, що один із житлових будинків Запоріжжя майже повністю зруйнований, а у Харкові росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

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Мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram повідомив про те, що російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі міста. За його словами, на місці вибуху почалася пожежа.

Крім того, місцеві Telegram-канали також повідомили, що окупанти атакували місто за допомогою дронів-камікадзе.

[ + – ] Прильоти у Харкові.

Також голова Запорізької ОДА Олександр Старух у себе в Telegram написав про те, що окупанти обстріляли центр Запоріжжя. Вони потрапили прямо житловими будинками.

У місті після "прильотів" почалися сильні пожежі, а в одному житловому будинку, як пишуть у мережі, утворилася справжня діра.

[ + – ] Руйнування у Запоріжжі.

Потім місцеві Telegram-канали поширили інформацію про те, що у місті зафіксували 7 "прильотів". Пізніше це підтвердив секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв. За його словами, під завалами перебувають люди.

[ + – ] Руйнування у Запоріжжі

[ + – ] Руйнування у Запоріжжі

Раніше Фокус повідомляв, що у Білому домі оцінили можливість звільнення Криму. В адміністрації Байдена заявили, що успіхи українських військових на Херсонщині викликають надію.

Ще нагадаємо, що експерти з'ясували, що американці думають про підтримку України та погрози Росії. Опитування показало, що більшість американців підтримують військову допомогу Вашингтона Києву. Це стосується як демократів, і республіканців.

Також повідомлялося, що Арестович розповів, як насправді відбувається мобілізація до РФ. За словами радника ВП, Росія може закликати ще хоч 17 мільйонів людей. Однак це не вплине на стан справ на фронті, тому сформувати бойові з'єднання не вийде.