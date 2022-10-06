Три з чотирьох: експерти з'ясували, що американці думають про підтримку України та погрози Росії

Опитування показало, що більшість американців підтримують військову допомогу Вашингтона Києву. Це стосується як демократів, і республіканців.

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Майже три чверті американців упевнені, що США мають продовжувати підтримувати Україну, попри погрози Росії щодо застосування ядерної зброї. Про це пише видання Reuters із посиланням на опитування Ipsos.

Повідомляється, що онлайн-опитування 1005 американців показало, що 73% згодні з тим, що Сполучені Штати мають продовжувати підтримувати Україну. З цим погодилися і демократи, і республіканці, хоча серед демократів було більше підтримки – 81%, республіканці – 66%.

Ще в матеріалі йдеться про те, що більшість американців — 58% — бояться, що країна рухається до ядерної війни з Росією. А 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні буде надано зброю більшої дальності, яка може вразити саму Росію.

З іншого боку, як пишуть журналісти, менша частина опитаних упевнена, що проблеми України не є справою США. Таку думку висловили 35% порівняно із 40% у серпні.

Опитування має інтервал правдивості плюс-мінус 4 процентних пункти.

Крім того, ще в одному опитуванні, проведеному 4-5 жовтня, 66% респондентів заявили, що Вашингтону безперечно слід продовжувати постачання зброї Україні, порівняно з 51% в аналогічному опитуванні в серпні.

У матеріалі йдеться про те, що після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого адміністрація Байдена надала Україні понад 16,8 млрд доларів допомоги у забезпеченні безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон не підтвердив інформацію ЗМІ про перекидання Росією ядерної зброї. США уважно стежать за ядерними силами РФ і не бачать передумов, щоб змінювати розміщення своїх військ, відповідальних за стримування і застосування ЯО.

Ще нагадаємо, що в МЗС РФ пригрозили НАТО війною через підтримку України. Приводом до агресивної заяви російських дипломатів стало оголошення США нового пакету військової допомоги для української армії.

Також повідомлялося, що у США стривожені скороченням видобутку нафти в ОПЕК. Білий дім панікує через те, що країни Близького Сходу та Росії домовляться про скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на день. Це викличе підвищений попит на ресурс та різкий стрибок цін.