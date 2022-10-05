Пентагон не підтвердив інформацію ЗМІ про перекидання Росією ядерної зброї

США уважно стежать за ядерними силами РФ і не бачать передумов, щоб змінювати розміщення своїх військ, відповідальних за стримування і застосування ЯО.

Related video

Міністерство оборони США не має інформації про те, що Росія перевозить тактичну ядерну зброю залізницею для подальшого її застосування проти України. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на високопоставлену чиновницю Пентагону Лауру Купер.

За її словами, у неї в розпорядженні немає інформації, яка б підтвердила чутки ЗМІ про перекидання Росією тактичної ядерної зброї залізницею.

Чиновниця Пентагону стверджує, що вона може посилатися лише на звіти, доступні у відкритих джерелах. Купер наголосила, що Сполучені Штати уважно стежать за ядерними силами Російської Федерації і на сьогодні немає передумов для того, щоб Вашингтон змінив розміщення власних підрозділів, які відповідають за стримування та застосування ЯО.

"У мене немає нічого, крім звітів із відкритих джерел", — додала Купер, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію про перекидання російської ядерної зброї залізницею.

Варто зазначити, що 3 жовтня британське видання The Times повідомило про пересування "ядерного" російського потяга в бік України. Ешелон з обладнанням, рух якого зафіксували росЗМІ, належить 12-му відділу Міноборони РФ, який, зі свого боку, відповідає за експлуатацію ядерного арсеналу країни. Журналісти The Times припустили, що Росія відправила потяг у бік України для завдання демонстративного удару на російсько-українському кордоні.

На початку жовтня італійське видання La Repubblica повідомило про "зникнення" з бази російського атомного підводного човна К-329 "Бєлгород", який має на своєму озброєнні ядерну зброю "Паладін Апокаліпсису". За даними журналістів, розвідка НАТО проінформувала своїх союзників про передислокацію АПЛ, яка може розміщувати одразу вісім боєголовок.