Пентагон не подтвердил информацию СМИ о переброске Россией ядерного оружия

США пристально следят за ядерными силами РФ и не видят предпосылок, чтобы изменять размещение собственных войск, отвечающих за сдерживание и применение ЯО.

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Министерство обороны США не располагает информацией о том, что Россия перевозит тактическое ядерное оружие по железной дороге для последующего его применения против Украины. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленную чиновницу Пентагона Лауру Купер.

По ее словам, у нее в распоряжении нет информации, которая бы подтвердила слухи СМИ о переброске Россией тактического ядерного оружия по железной дороге.

Чиновница Пентагона утверждает, что она может ссылаться только на отчеты, которые доступны в открытых источниках. Купер подчеркнула, что Соединенные Штаты пристально следят за ядерными силами Российской Федерации и на сегодняшний день нет предпосылок для того, чтобы Вашингтон изменил размещение собственных подразделений, отвечающих за сдерживание и применение ЯО.

"У меня нет ничего, кроме отчетов из открытых источников", — добавила Купер, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о переброске российского ядерного оружия по железной дороге.

Стоит отметить, что 3 октября британское издание The Times сообщило о передвижении "ядерного" российского поезда в сторону Украины. Эшелон с оборудованием, движение которого зафиксировали росСМИ, относится 12-му отделу Минобороны РФ, который, в свою очередь, за эксплуатацию ядерного арсенала страны. Журналисты The Times предположили, что Россия отправила поезд в сторону Украины для нанесения демонстративного удара на российско-украинской границе.

В начале октября итальянское издание La Repubblica сообщило об "исчезновении" с базы российской атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая имеет на своем вооружении ядерное оружие "Паладин Апокалипсиса". По данным журналистов, разведка НАТО проинформировала своих союзников о передислокации АПЛ, которая может размещать сразу восемь боеголовок.