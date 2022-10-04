Путін відправив ядерний військовий потяг на фронт до України, — The Times

Устаткування належить 12-му відділу Міноборони РФ, який відповідає за експлуатацію ядерного арсеналу країни. Вважіється, що Росія готує демонстративний ядерний удар на кордоні з Україною.

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Президент Росії Володимир Путін направив із центральних областей до кордонів України ешелон спеціалізованої військової техніки. За інформацією військових експертів, техніка належить 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, яке відповідає за контроль та експлуатацію ядерного арсеналу РФ. Як повідомляє британське видання The Times, Росія може влаштувати показовий підрив ядерної зброї на кордонах України чи Чорному морі.

Інформація про рух залізничного складу з'явилася 2 жовтня на проросійському Telegram-каналі Rybar. Аналізуючи опубліковане відео, військовий експерт Конрад Музика зазначив, що військове обладнання, що перевозиться, відноситься 12-му відділу Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу підрозділам. На його думку, це демонстративний крок Путіна, який показує Заходу його рішучість у контексті недавніх заяв про захист територій РФ будь-яким доступним способом.

"Це може бути сигналом Заходу про те, що Москва йде на загострення", — вважає Музика.

Проте експерт водночас зазначає, що переміщення важкої військової техніки, яка належить ядерним підрозділам, не обов'язково означає, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в Україні. Він додав, що Міноборони РФ зазвичай восени проводить масштабні навчання військ стратегічного призначення. У цьому випадку вважається, що ешелон прямує до місця проведення навчання з ядерного стримування "Гром", яке востаннє проводилося у жовтні 2019 року.

Оглядачі пишуть, що ці маневри можуть свідчити про все запекліше бажання Путіна піти на ескалацію війни після низки ганебних поразок на полі Харківської та Херсонської ділянок фронту. Також переміщення спеціальної техніки може бути якоюсь відповіддю на анонсовані Білим домом поставки установок HIMARS для української армії, які становлять суттєву проблему для Збройних сил РФ.

Раніше західні ЗМІ повідомили про зникнення з місця дислокації атомного підводного човна ВМФ РФ "Бєлгород". У матеріалі італійської газети La Repubblica йшлося про те, що субмарина вийшла в Арктику, щоб провести випробування надпотужної торпеди "Посейдон", яка може бути оснащена ядерною боєголовкою.