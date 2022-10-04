Наближає зіткнення: у МЗС РФ пригрозили НАТО війною через підтримку України

Приводом до агресивної заяви російських дипломатів стало оголошення США нового пакету військової допомоги для української армії.

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У російському МЗС заявили, що постачання американської зброї Україні наближають до військового зіткнення Росії та НАТО. З такою заявою виступив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, передає ТАСС.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої розповів про новий пакет військової допомоги Україні на суму $625 млн.

Що входить до нового пакету військової допомоги?

Американські ЗМІ з'ясували, що до пакету входять бронетехніка, 16 гаубиць калібром 155 мм, стільки ж 105-міліметрових гаубиць, а також 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS. Також повідомлялося, що до пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси, міни та протимінні машини.

Американська допомога стала реакцією на дії Росії, яка оголосила про анексію захоплених українських територій. 30 вересня відповідну заяву зробив президент РФ Володимир Путін. 4 жовтня Рада Федерації одноголосно схвалила ратифікацію "договорів" про прийняття до складу Росії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Радфед запропонував схему, обкатану в Криму у 2014 році: усі жителі захоплених територій визнаються громадянами Російської Федерації, однак вони мають один місяць, щоб у письмовій формі подати заяву про відмову від російського громадянства. Є лише одна відмінність: здобуття громадянства можливе за умови подання заяви та складання присяги громадянина РФ. Кримчанам громадянство давали автоматично за фактом прописки.

В Україні російські закони про анексію вирішили вважати юридично нікчемними.

Нагадаємо, за кілька днів до оголошення анексії стало відомо, що США надасть ще один пакет військової допомоги Україні на $1,1 млрд, до якого увійдуть 18 РСЗВ HIMARS, високоточні ракети, 12 систем Titan для захисту від дронів, вантажівки, автомобілі, спорядження. солдатів та обладнання. При цьому американці зазначили, що закупівля та постачання HIMARS може зайняти кілька років.