Байден поговорив із Зеленським по телефону: про що була розмова

Політики обговорили розмір і наповнення нового пакету військової допомоги для України, до якого увійдуть два види гаубиць та чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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У вівторок, 4 жовтня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поговорив із лідером України Володимиром Зеленським. Про подробиці розмови повідомляє Білий Дім

Темою розмови став новий пакет військової допомоги, який США готуються передати Збройним силам України.

Йдеться про суму 625 мільйонів доларів.

Президент США в телефонній розмові ще раз наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають передбачувану анексію Росією на території України. Окрім того, лідер США пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона захищається від російської агресії.

Президент Байден також підтвердив постійну готовність Сполучених Штатів покласти серйозні витрати на будь-яку фізичну особу, організацію чи країну, які надаватимуть підтримку РФ у війні з Україною.

Переговори Байдена та Зеленського: що говорить українська сторона

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму офіційному Телеграм-каналі підтвердив, що Володимир Зеленський поговорив із лідером США Джо Байденом.

Він подякував також безпосередній учасниці переговорів, віцепрезидентці США Камалі Гарріс і раднику президента США з національної безпеки Джейку Саллівану.

Новий пакет допомоги українським військовим від США: що про нього відомо

За словами журналістів CNN, додаткова військова техніка підпадає під дію розпорядження президента щодо скорочення. Їх для українських військових виділять безпосередньо із резерву США.

Також ЗСУ отримають 155-міліметрові (16 штук) та 105-міліметрові (16 штук) гаубиці.

За інформацією CNN, пакет допомоги надасть Україні 4 системи HIMARS, які українські військові з великим успіхом використали проти російських військ.

Нагадаємо, Україна отримає новий пакет допомоги від США. Глава держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що виділені 457 млн доларів підуть на безпеку мирних українців під час війни з РФ.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна може отримувати HIMARS за новою схемою, оскільки ці системи вже зараз потрібні на полі бою. Українці запропонували такий вихід: зараз на озброєння української армії може надійти техніка, яку вже використовує армія США, а нові виготовлені РСЗВ нехай надходять в американську армію.