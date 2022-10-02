Відбудеться обмін: Україна може отримати HIMARS від США за новою схемою (відео)

Під час спілкування з журналістами голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна може отримати американські РСЗВ, які вже використовувала американська армія. Також найближчим часом на озброєння ЗСУ надійдуть безпілотники Grey Eagle та MQ Reaper.

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Делегація України цілий тиждень перебувала у США, де проводила зустрічі та переговори щодо постачання нового озброєння українській армії. Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що в найближчі 2-3 тижні американські безпілотники Grey Eagle та MQ Reaper прибудуть до України.

За словами Арахамії, насамперед нашій країні потрібні нові ракетні установки HIMARS, про надання яких вже оголосили. Але вони надходитимуть упродовж 2 років, а це не влаштовує Україну.

Ми хочемо взяти HIMARS, які вже є в Сполучених Штатах, які були в користуванні. Ми хочемо їх забрати, а нові нехай надходять до американської армії. Для цього ми хочемо зробити так званий swap — обмін. Це така непроста бюрократична процедура, але ми її вже "задрафтили" і хочемо, що її таки прийняли, і ми їх взяли", — сказав він.

Водночас парламентарій уточнив, що нашим військовим також потрібні безпілотники Grey Eagle та MQ Reaper.

"До того ж нам потрібні ці великі дрони Grey Eagle та MQ Reaper. Ми зустрічалися з командуванням повітряних сил, обговорювали з виробниками. Ми вважаємо, що як тільки політичне рішення буде, протягом 2-3 тижнів ці дрони можуть бути в Україні", — резюмував нардеп.

Також, як пишуть журналісти, Арахамія заявив про повне припинення переговорів з Москвою і про те, що Україна поверне всі свої території, захоплені РФ, силою.

"Україна вестиме переговори з Росією тільки щодо обміну військовополонених і щодо питань продажу зерна. Всі інші переговори Україна вестиме з главою РФ, який прийде після Путіна. З ним тепер говорити нема про що. Зараз єдиний спосіб повернути наші території назад — це звільнити їх військовим шляхом", — сказав він.

Також Арахамія заявив, що вже за кілька тижнів українців та західних союзників порадують нові новини з фронту. Але що це будуть за новини, політик вирішив не говорити.

Як уже писав Фокус, експерти з Інституту дослідження війни вважають, що Путіну важливіше утримати окупований південь України, а не Луганську область.

Також Фокус писав, що 2 жовтня ЗС РФ атакували Кривий Ріг та Запоріжжя, а також населені пункти Дніпропетровської та Миколаївської області дронами-камікадзе, ракетами та РСЗВ.