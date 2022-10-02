Произойдет обмен: Украина может получить HIMARS от США по новой схеме (видео)

В ходе общения с журналистами глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может получить РСЗО, которые уже использовались американской армией. Также в ближайшее время на вооружение ВСУ поступят беспилотники Grey Eagle и MQ Reaper.

Related video

Делегация Украины целую неделю пребывала в США, где проводила встречи и переговоры о поставке нового вооружения украинской армии. Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия в интервью Голосу Америки заявил, что в ближайшие 2-3 недели американские беспилотники Grey Eagle и MQ Reaper прибудут в Украину.

По словам Арахамии, в первую очередь нашей стране нужны новые ракетные установки HIMARS, о предоставлении которых уже было объявлено. Но они будут поступать в течение 2 лет, а это не устраивает Украину.

"Мы хотим взять HIMARS, которые уже есть в Соединенных Штатах, которые были в пользовании. Мы хотим их забрать, а новые пусть поступают в американскую армию. Для этого мы хотим сделать так называемый swap — обмен. Это такая непростая бюрократическая процедура, но мы ее уже "задрафтили" и хотим, что ее все-таки приняли, и мы их взяли", — сказал он.

В то же время парламентарий уточнил, что нашим военным также необходимы беспилотники Grey Eagle и MQ Reaper.

"К тому же, нам нужны эти большие дроны Grey Eagle и MQ Reaper. Мы встречались с командованием воздушных сил, обсуждали с производителями. Мы считаем, что как только политическое решение будет, на протяжении 2-3 недель эти дроны могут быть в Украине", — резюмировал нардеп.

Также, как пишут журналисты, Арахамия заявил о полном прекращении переговоров с Москвой и том, что Украина вернет все свои территории, захваченные РФ, силой.

"Украина будет вести переговоры с Россией только касательно обмена военнопленных и касательно вопросов продажи зерна. Все остальные переговоры Украина будет вести с главой РФ, который придет после Путина. С ним теперь говорить не о чем. Сейчас единственный способ вернуть наши территории обратно – это освободить их военным путем", — сказал он.

Также Арахамия заявил, что уже через несколько недель украинцев и западных союзников порадуют новые новости с фронта. Но, что это будут за новости, политик решил не говорить.

Как уже писал Фокус, эксперты из Института исследования войны считают, что Путину важнее удержать оккупированный юг Украины, а не Луганскую область.

Также Фокус писал, что 2 октября ВС РФ атаковали Кривой Рог и Запорожье, а также населенные пункты Днепропетровской и Николаевской области дронами-камикадзе, ракетами и РСЗО.