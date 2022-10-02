ВС РФ атаковали украинские города дронами-камикадзе, ракетами и РСЗО (фото)

Бойцам зенитных ракетных бригад ВСУ удалось уничтожить пять из семи вражеских беспилотников, которые РФ задействовала на юге Украины.

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В воскресенье, 2 октября, ВС РФ атаковали Кривой Рог, Запорожье, Днепропетровскую и Николаевскую области, используя ракетное вооружение, реактивную артиллерию и дроны-камикадзе Shahed-136. Фокус в одном материале собрал информацию об очередных обстрелах россиянами украинских городов.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале сообщил, что ночью ВС РФ атаковали Кривой Рог. По его словам, для удара по городу российские войска использовали дрон-камикадзе Shahed-136.

В результате атаки по Кривому Рогу был поврежден объект гражданской инфраструктуры, а информация о пострадавших и масштабах обстрела уточняется.

[ + – ] ВС РФ атаковали украинские города дронами-камикадзе, РСЗО и ракетным вооружением

Руководитель Днепропетровской военно-гражданской администрации Валентин Резниченко уточнил, что иранский дрон-камикадзе Shahed-136 прилетел в город после полуночи.

"Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа, в результате чего произошел пожар. Его спасатели уже потушили", — продолжил Резниченко и добавил, что пострадавших в результате атаки дроном-камикадзе нет.

Глава ОВА также сообщил, что ночью 2 октября под обстрел ВС РФ также попал Никопольский район, который российские войска обстреливали из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

"В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Красногригорьевской общине масштабы разрушений уточняются. Повсюду обошлось без погибших и раненых", — резюмировал Резниченко, комментируя неспокойную ночь и утро в Днепропетровской области.

[ + – ] ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Никопольский район

Кроме этого, утром 2 октября ВС РФ осуществили очередной ракетный удар по Запорожью. Под огонь российских войск, как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, попал как областной центр, так и его окрестности. По словам руководителя военной администрации, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что ракетный удар ВС РФ был осуществлен по пригороду областного центра. В самом Запорожье, по его слвоам, прилетов российских ракет не зафиксировано.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью 2 октября дронами-камикадзе Shahed-136 также была атакована Николаевская область. По данным ведомства, военнослужащим зенитных ракетных бригад удалось уничтожить 5 из 7 вражеских беспилотников.

[ + – ] В Николаевской области уничтожили пять дронов-камикадзе Shahed-136

Напомним, ВС РФ в Купянском районе расстреляли гуманитарную колонну гражданских с детьми, в результате чего погибли 20 мирных жителей.

Позже в СБУ уточнили, что гуманитарная колонна гражданских была расстреляна в "серой зоне" между Сватово и Купянском. Для уничтожения гражданских оккупанты использовали диверсионно-разведывательную группу. Жертвами расстрела, по данным СБУ, стали 24 человека, среди которых были дети и беременная женщина.