ВС РФ обстреляли эвакуационную колонну под Купянском: погибли 20 человек

Оккупанты нанесли удар по мирным жителям, которые пытались сбежать от обстрелов. Правоохранители собирают доказательства.

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В Купянском районе российские войска обстреляли колону с гражданскими автомобилями. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, военные РФ атаковали мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из зоны ведения боевых действий. В результате погибли как минимум 20 гражданских.

Судя по словам Олега Синегубова, обстрел произошел давно, пока Купянский район находился под оккупацией, но колонну обнаружили только сейчас. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов и эксперты проводят расследования, пытаясь установить обстоятельства военных преступлений.

"Это жестокость, которой нет оправдания", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

И.о главы СБУ Василий Малюк уточнил, что обстрел произошел между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области в конце сентября. По данным спецслужбы, диверсионно-разведывательная группа ВС РФ уничтожили колонную из семи автомобилей, практически в упор расстреляв их из стрелкового оружия. Среди погибших — 10 детей.

"Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан. Но рашисты не уйдут от наказания – мы найдем каждого и заставим отвечать за совершенные зверства", — заявил Василий Малюк.

В другом посте от 1 октября Олег Синегубов рассказал, что россияне продолжают терроризировать мирное население на территории Харьковского, Купянского, Изюмского, Чугуевского районов Харьковской области, которые примыкают к границе с Россией или находятся на линии фронта. За последние сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная, вызвав пожары в многоэтажном жилом доме и на объекте аграрной промышленности.

Харьковский областной Центр экстренной медицинской помощи отчитался, что за сутки медики госпитализировали двух раненных: 53-летнюю женщину в Изюмском районе, а в Харьковском — 39-летнего мужчину, угодил на растяжку.

30 сентября ВС РФ обстреляли гуманитарную колонну в Запорожье модернизированными ракетами С-300. В результате удара погибли 30 человек, в том числе двое детей, еще 88 получили ранение. Среди пострадавших также оказались правоохранители.

В тот же день оккупанты обстреляли инфраструктуру и уничтожили более 100 автобусов в Днепре. Удар пришелся по жилому кварталу, власти сообщили об одном погибшем и двух раненных.