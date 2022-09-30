Удар по Днепру: оккупанты обстреляли инфраструктуру и сожгли больше 100 автобусов (видео)

Глава Днепропетровской ОВА заявил, что "прилет" пришелся непосредственно по жилому кварталу города. Известно об одном погибшем, есть сообщения о раненых.

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Вчера вечером российские оккупанты обстреляли ракетами город Днепр. Как заявил мэр Борис Филатов, в результате обстрела было уничтожено более 100 гражданских автобусов, которые стояли на АТП. Об этом он написал у себя в Telegram.

Из-за большого пожара многие городские автобусные маршруты будут работать с опозданием или не работать вовсе.

"Поэтому кому завтра ехать маршрутами: 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, пжслт, планируйте свое время и не ругайтесь за задержки", — написал Филатов.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко у себя в Telegram сообщил, что в результате атаки погиб 1 человек, как минимум двое получили ранения. Он написал, что ракета также попала по жилому кварталу в центре города.

[ + – ] Обстрел Днепра.

Местные телеграм-каналы начали распространять видео большого пожара, на котором видно, как горят автобусы.

[ + – ] Обстрел Днепра.

[ + – ] Обстрел Днепра.

Ранее Фокус писал о первых подробностях обстрела Днепра. Так, сперва стало известно о взрывах и разрушениях жилых домов местных. У многих людей взрывной волной выбило стекла в квартирах и домах.

Еще напомним, что Арестович озвучил ответ ВСУ на атаку со стороны Беларуси. По словам советника ОП, ВСУ не станет сентиментальничать с россиянами и предупредят вторжение еще до пересечения границ Беларуси российскими солдатами.

Также сообщалось, что в Минобороны не исключают новое наступление оккупантов с территории Беларуси. Участие белорусских военнослужащих в войне, по словам министра Алексея Резникова, будет означать "третий лендлиз" для Украины.