Удар по Дніпру: окупанти обстріляли інфраструктуру та спалили понад 100 автобусів (відео)

Глава Дніпропетровської ОДА заявив, що "приліт" припав безпосередньо по житловому кварталу міста. Відомо про одного загиблого, є повідомлення про поранених.

Related video

Вчора увечері російські окупанти обстріляли ракетами місто Дніпро. Як заявив мер Борис Філатов, внаслідок обстрілу було знищено понад 100 цивільних автобусів, які стояли на АТП. Про це він написав у себе в Telegram.

Через велику пожежу багато міських автобусних маршрутів працюватимуть із запізненням або не працюватимуть зовсім.

"Тому кому завтра їхати маршрутами: 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б, пжслт, плануйте свій час і не лайтеся за затримки", — написав Філатов.

Крім того, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у себе в Telegram повідомив, що в результаті атаки загинула 1 особа, як мінімум двоє отримали поранення. Він написав, що ракета також потрапила житловим кварталом у центрі міста.

[ + – ] Обстріл Дніпра.

Місцеві телеграм-канали почали розповсюджувати відео великої пожежі, де видно, як горять автобуси.

[ + – ] Обстріл Дніпра.

[ + – ] Обстріл Дніпра.

Раніше Фокус писав про перші подробиці обстрілу Дніпра. Так, спочатку стало відомо про вибухи та руйнування житлових будинків місцевих. У багатьох людей вибуховою хвилею вибило шибки у квартирах та будинках.

Ще нагадаємо, що Арестович озвучив відповідь ЗСУ на атаку з боку Білорусі. За словами радника ВП, ВСУ не сентиментуватиме з росіянами і попередить вторгнення ще до перетину кордонів Білорусі російськими солдатами.

Також повідомлялося, що в Міноборони не виключають нового наступу окупантів з території Білорусі. Участь білоруських військовослужбовців у війні, за словами міністра Олексія Резнікова, означатиме "третій лендліз" для України.