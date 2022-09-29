Нова атака: російські окупанти обстріляли Дніпро, вибухи чули в інших містах (відео)

Повідомляють, що над Одесою збили іранський дрон-камікадзе. Крім того, вибухи чули у Миколаєві, а також у Запоріжжі.

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Телеграм-канали повідомляють, що російські окупанти увечері 29 вересня обстріляли місто Дніпро. Мер міста Борис Філатов у себе в Telegram підтвердив вибухи та попросив місцевих жителів не залишати укриттів.

[ + – ] Вибухи у Дніпрі.

На каналі Дніпро Оперативний повідомили, що у місті чули не один вибух, а кілька. У багатьох людей у будинках вирвало шибки або повибивало шибки. У місті після прильотів почалася велика пожежа.

[ + – ] Вибухи у Дніпрі.

Крім того, повідомляється про вибухи в інших містах. Так, голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що окупанти випустили по обласному центру кілька ракет. Проте спрацювала система ППО, а тому у самому місті прильотів не зафіксували.

Також звуки вибухів чули у Миколаєві та Одесі. Є повідомлення, що система ППО змогла збити два іранські дрони-камікадзе.

Раніше Фокус писав, що українські військові проходять навчання на ЗРК NASAMS та IRIS-T. За словами міністра оборони, заява президента Зеленського була неправильно перекладена, ЗСУ ще не мають західних коштів ППО. Проте освоєння вже у процесі.

Ще нагадаємо, що Арестович озвучив відповідь ЗСУ на атаку з боку Білорусі. За словами радника ВП, ВСУ не сентиментуватиме з росіянами і попередить вторгнення ще до перетину кордонів Білорусі російськими солдатами.

Також повідомлялося, що в Міноборони не виключають нового наступу окупантів з території Білорусі. Участь білоруських військовослужбовців у війні, за словами міністра Олексія Резнікова, означатиме "третій лендліз" для України.