Новая атака: российские оккупанты обстреляли Днепр, взрывы слышали в других городах (видео)

Сообщается, что над Одессой сбили иранский дрон-камикадзе. Кроме того, взрывы слышали в Николаеве, а также в Запорожье.

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Телеграм-каналы сообщают, что российские оккупанты вечером 29 сентября обстреляли город Днепр. Мэр города Борис Филатов у себя в Telegram подтвердил взрывы и попросил местных жителей не покидать укрытий.

[ + – ] Взрывы в Днепре.

На канале Днепр Оперативный сообщили, что в городе слышали не один взрыв, а несколько. У многих людей в домах вырвало оконные рамы или повыбивало стекла. В городе после прилетов начался большой пожар.

[ + – ] Взрывы в Днепре.

Кроме того, сообщается о взрывах в других городах. Так, в глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты выпустили по областному центру несколько ракет. Однако сработала система ПВО, а потому в самом городе прилетов не зафиксировали.

Также звуки взрывов слышали в Николаеве и Одессе. Есть сообщения, что система ПВО смогла сбить два иранских дрона-камикадзе.

Ранее Фокус писал, что украинские военные проходят обучение на ЗРК NASAMS и IRIS-T. По словам министра обороны, заявление президента Зеленского было неправильно переведено, ВСУ еще не имеют западных средств ПВО. Однако освоение уже в процессе.

Еще напомним, что Арестович озвучил ответ ВСУ на атаку со стороны Беларуси. По словам советника ОП, ВСУ не станет сентиментальничать с россиянами и предупредят вторжение еще до пересечения границ Беларуси российскими солдатами.

Также сообщалось, что в Минобороны не исключают новое наступление оккупантов с территории Беларуси. Участие белорусских военнослужащих в войне, по словам министра Алексея Резникова, будет означать "третий лендлиз" для Украины.