"Есть риск": в Минобороны не исключают новое наступление оккупантов с территории Беларуси

Участие белорусских военнослужащих в войне, по словам министра Алексея Резникова, будет означать "третий лендлиз" для Украины.

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На сегодняшний день существует угроза нового сухопутного вторжения ВС РФ с территории Беларуси, однако эти риски не стоит преувеличивать. Об этом в комментарии "Громадському" сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Министр напомнил, что протяженность украинско-белорусской границы достигает 1200 километров, поэтому всегда существует угроза сухопутного нападения с территории Беларуси.

По словам Резникова, с начала полномасштабного вторжения не зафиксировано много случаев участия солдат белорусских ВС в боевых действиях в Украине, хотя местные жители Черниговской области во время временной оккупации замечали странный акцент у захватчиков.

"Военные в российской форме разговаривали с акцентом, очень похожим на белорусский. То есть не исключено, что некоторые небольшие подразделения белорусов были в российской форме. Но потом они исчезли. Я не понимаю, что должно мотивировать белорусов, чтобы сознательно идти воевать с Украиной, убивать и умирать непонятно за что", — продолжил Резников, комментируя возможное участие ВС РБ солдат во вторжении.

Вступление Беларуси в полномасштабную войну против Украины, как считает глава Минобороны, будет означать старт "третьего лендлиза" и передачи белорусского вооружения на нужды ВСУ (захват военных трофеев — ред.). Резников считает, что на сегодняшний день существует угроза нового сухопутного вторжения с территории соседней страны, однако эти риски не стоит преувеличивать. По его словам, власти Беларуси пытаются найти баланс в этой ситуации — Александру Лукашенко нужно показать, что он на стороне Владимира Путина. Однако белорусский президент понимает, что участие Беларуси в войне будет означать конец его режима.

"Наши Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, и пограничники, и Нацгвардия — мы все готовы. Там (на границе — ред.) есть наши подразделения. Более того, мы уже прошли эту попытку нашествия. Знаем, где, как, когда и какие места", — подчеркнул Резников и добавил, что участки, через которые оккупационные войска могут вторгнуться на территорию Украины, находятся под огневым контролем Киева.

Стоит отметить, что заявление главы Минобороны Украины появилось в день, когда белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил о переброске более 120 тысяч российских солдат на территорию Беларуси. По его словам, режим Александра Лукашенко согласился разместить оккупационный контингент на своей территории, который может быть задействован в новом сухопутном наступлении.

OSINT-аналитики "Беларускі Гаюн" предупреждали, что Беларусь активно готовится к приему воинских эшеленов с территории России, осуществляя модернизацию своих железнодорожных станций.