"Лукашенко готовится к войне": в Беларусь могут привезти 120 тысяч военных РФ, – оппозиционер
Белорусский оппозиционер Павел Латушко уверен, что россиян будут перебрасывать в Беларусь с ноября по февраль. Александр Лукашенко дополнительно мобилизует 100 тысяч солдат.
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился привезти в страну 120 тысяч российских военных. Об этом написал в Twitter белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, ссылаясь на собственные источники.
Передислокация россиян в Беларусь, по его информации, пройдет в течение ноября-февраля. Беларусь обязуется дополнительно мобилизовать 100 тысяч солдат, подчеркнул оппозиционер.
"Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен выдвинуть ультиматум, от которого он не сможет отказаться", — заключил Латушко.
Басня "Мальчик и волки" — военные эксперты сомневаются в данных Латушко
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая военную активность в Беларуси, отмечает, что каких-либо доказательств Павел Латушко не привел.
"Мы не можем подтвердить заявление Латушко.На сегодняшний день нет убедительных фактов, которые бы свидетельствовали о переброске войск ВС РФ в Беларусь. Вызывает сомнения информация о потенциальном проведении мобилизации в Беларуси. Подразделения ВС РБ в боевых действиях в Украине участия не принимают", — заметили эксперты.
В группе подчеркнули, что безответственные и бездоказательные заявления политиков по чувствительным и общественно-значимым темам не помогают борьбе с режимом Лукашенко и российской агрессией.
"Чтобы не дискредитировать себя, автору подобных заявлений (вместе с публикацией "эксклюзивной" информации) стоит предоставлять данные, подтверждающие действительность информации. В противном случае систематическое введение в заблуждение общественности и иностранных партнеров приведет к результатам, описанным в басне "Мальчик и волки", — заявили в организации.
Мобилизации в Беларуси нет
В Минобороны Беларуси опровергли данные политика. Белорусская армия не проводит мобилизацию, заявили военные чиновники.
"Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами. Должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу. В мирное время одна из задач военкомата – учетно-призывная и мобилизационная работа", — проинформировало министерство.
В рамках работы военкоматов призывникам и военнообязанным, которые состоят в запасе, рассылаются и вручаются повестки.
"В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий. Вызовы и угрозы, которые существуют, нейтрализуются той системой государственного и военного обеспечения безопасности, которая существует на сегодняшний день", — подчеркнули в Минобороны.
Когда белорусам могут вручить повестку в военкомат?
Белорусское Минобороны перечислило пункты, по которым белорусам могут вручить повестку для прибытия в военный комиссариат:
1. Осенний призыв на срочную военную службу, службу в резерве:
- для прохождения медицинского освидетельствования с целью определения категории годности;
- непосредственная отправка в войска.
2. Прохождение ежегодных плановых военных сборов для военнообязанных — офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса:
- сборы в интересах вооруженных сил Беларуси;
- сборы в интересах органов и подразделений территориальных войск;
- сборы в интересах других войск и воинских формирований Беларуси.
3. Ежегодный плановый призыв офицеров запаса на военную службу.
4. Прохождение планового медицинского освидетельствования военнообязанных.
5. Плановое уточнение персональных данных о месте жительства и работы, а также семейном положении военнообязанного.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Беларуси готовятся разместить 20 тысяч мобилизированных россиян. Оккупантов рассеят по складам, ангарам и заброшенным сельхоззданиям.
Аналитики из Conflict Intelligence Team 29 сентября предупрежлали о подвозе к украинской границе военной технике для мобилизированных. Качество и надежность техники вызывает сомнения у специалистов.