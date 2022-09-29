"Лукашенко готовится к войне": в Беларусь могут привезти 120 тысяч военных РФ, – оппозиционер

Белорусский оппозиционер Павел Латушко уверен, что россиян будут перебрасывать в Беларусь с ноября по февраль. Александр Лукашенко дополнительно мобилизует 100 тысяч солдат.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился привезти в страну 120 тысяч российских военных. Об этом написал в Twitter белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, ссылаясь на собственные источники.

Передислокация россиян в Беларусь, по его информации, пройдет в течение ноября-февраля. Беларусь обязуется дополнительно мобилизовать 100 тысяч солдат, подчеркнул оппозиционер.

"Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен выдвинуть ультиматум, от которого он не сможет отказаться", — заключил Латушко.

Басня "Мальчик и волки" — военные эксперты сомневаются в данных Латушко

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая военную активность в Беларуси, отмечает, что каких-либо доказательств Павел Латушко не привел.

"Мы не можем подтвердить заявление Латушко.На сегодняшний день нет убедительных фактов, которые бы свидетельствовали о переброске войск ВС РФ в Беларусь. Вызывает сомнения информация о потенциальном проведении мобилизации в Беларуси. Подразделения ВС РБ в боевых действиях в Украине участия не принимают", — заметили эксперты.

В группе подчеркнули, что безответственные и бездоказательные заявления политиков по чувствительным и общественно-значимым темам не помогают борьбе с режимом Лукашенко и российской агрессией.

"Чтобы не дискредитировать себя, автору подобных заявлений (вместе с публикацией "эксклюзивной" информации) стоит предоставлять данные, подтверждающие действительность информации. В противном случае систематическое введение в заблуждение общественности и иностранных партнеров приведет к результатам, описанным в басне "Мальчик и волки", — заявили в организации.

Мобилизации в Беларуси нет

В Минобороны Беларуси опровергли данные политика. Белорусская армия не проводит мобилизацию, заявили военные чиновники.

"Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами. Должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу. В мирное время одна из задач военкомата – учетно-призывная и мобилизационная работа", — проинформировало министерство.

В рамках работы военкоматов призывникам и военнообязанным, которые состоят в запасе, рассылаются и вручаются повестки.

[ + – ] Белорусская армия не проводит мобилизацию, заявили в Минобороны

"В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий. Вызовы и угрозы, которые существуют, нейтрализуются той системой государственного и военного обеспечения безопасности, которая существует на сегодняшний день", — подчеркнули в Минобороны.

Когда белорусам могут вручить повестку в военкомат?

Белорусское Минобороны перечислило пункты, по которым белорусам могут вручить повестку для прибытия в военный комиссариат:

1. Осенний призыв на срочную военную службу, службу в резерве:

для прохождения медицинского освидетельствования с целью определения категории годности;

непосредственная отправка в войска.

2. Прохождение ежегодных плановых военных сборов для военнообязанных — офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса:

сборы в интересах вооруженных сил Беларуси;

сборы в интересах органов и подразделений территориальных войск;

сборы в интересах других войск и воинских формирований Беларуси.

3. Ежегодный плановый призыв офицеров запаса на военную службу.

4. Прохождение планового медицинского освидетельствования военнообязанных.

5. Плановое уточнение персональных данных о месте жительства и работы, а также семейном положении военнообязанного.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Беларуси готовятся разместить 20 тысяч мобилизированных россиян. Оккупантов рассеят по складам, ангарам и заброшенным сельхоззданиям.

Аналитики из Conflict Intelligence Team 29 сентября предупрежлали о подвозе к украинской границе военной технике для мобилизированных. Качество и надежность техники вызывает сомнения у специалистов.