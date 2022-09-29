"Лукашенко готується до війни": в Білорусь можуть привезти 120 тисяч військових РФ, – опозиціонер

Білоруський опозиціонер Павло Латушко впевнений, що росіян перекидатимуть в Білорусь з листопада по лютий. Олександр Лукашенко додатково мобілізує 100 тисяч солдат.

Related video

Президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився привезти в країну 120 тисяч російських військових. Про це написав у Twitter білоруський опозиційний політик Павло Латушко, посилаючись на власні джерела.

Передислокація росіян у Білорусь, за його інформацією, відбудеться упродовж листопада-лютого. Білорусь зобов'язується додатково мобілізувати 100 тисяч солдат, наголосив опозиціонер.

"Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має висунути ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", — підсумував Латушко.

Байка "Хлопчик і вовки" — військові експерти сумніваються в даних Латушка

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність у Білорусі, зазначає, що жодних доказів Павло Латушко не навів.

"Ми не можемо підтвердити заяву Латушка. На сьогодні немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ ЗС РФ в Білорусь. Викликає сумніви інформація про потенційне проведення мобілізації в Білорусі. Підрозділи ЗС РБ у бойових діях в Україні участі не беруть", — помітили експерти.

У групі наголосили, що безвідповідальні та бездоказові заяви політиків щодо чутливих і суспільно-значущих тем не допомагають боротьбі з режимом Лукашенка та російською агресією.

"Щоб не дискредитувати себе, автору подібних заяв (разом із публікацією "ексклюзивної" інформації) варто надавати дані, що підтверджують дійсність інформації. В іншому випадку систематичне введення в оману громадськості та іноземних партнерів призведе до результатів, описаних у байці "Хлопчик і вовки", — заявили в організації.

Мобілізації в Білорусі немає

У Міноборони Білорусі спростували дані політика. Білоруська армія не проводить мобілізацію, заявили військові чиновники.

"Усі військові збори мають плановий характер і заздалегідь затверджені спеціальними правовими актами. Посадові особи військових комісаріатів продовжують виконувати стандартну щоденну роботу. У мирний час одне із завдань військкомату — обліково-призовна та мобілізаційна робота", — поінформувало міністерство.

У межах роботи військкоматів призовникам і військовозобов'язаним, які перебувають у запасі, розсилаються та вручаються повістки.

[ + – ] Білоруська армія не проводить мобілізацію, заявили в Міноборони

"У країні немає необхідності проведення мобілізаційних заходів. Виклики та загрози, які існують, нейтралізуються тією системою державного та військового гарантування безпеки, яка існує на сьогодні", — наголосили в Міноборони.

Коли білорусам можуть вручити повістку у військкомат?

Білоруське Міноборони перерахувало пункти, за якими білорусам можуть вручити повістку для прибуття у військовий комісаріат:

1. Осінній призов на строкову військову службу, службу в резерві:

для проходження медичного огляду для визначення категорії придатності;

безпосереднє відправлення у війська.

2. Проходження щорічних планових військових зборів для військовозобов'язаних — офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдатів запасу:

збори на користь збройних сил Білорусі;

збори на користь органів прокуратури та підрозділів територіальних військ;

збори на користь інших військ і військових формувань Білорусі.

3. Щорічний плановий призов офіцерів запасу на військову службу.

4. Проходження планового медичного огляду військовозобов'язаних.

5. Планове уточнення персональних даних про місце проживання та роботи, а також сімейний стан військовозобов'язаного.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у Білорусі готуються розмістити 20 тисяч мобілізованих росіян. Окупантів розсіюють по складах, ангарах і покинутих сільгоспбудинках.

Аналітики із Conflict Intelligence Team 29 вересня попереджали про підвезення до українського кордону військової техніки для мобілізованих. Якість та надійність техніки викликає сумніви у фахівців.