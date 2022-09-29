Для поповнення підрозділів ЗС РФ: Білорусь прийме 20 тисяч мобілізованих росіян, — ГУР

Російські військові використовуватимуть військову техніку зі складів на території Білорусі. Також ЗС РФ планують посилити за рахунок озброєння, знятого зі зберігання біля Росії.

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У Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих росіян. Вони поповнять дислоковані російські підрозділи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією відомства, в результаті поповнення співвідношення "досвідчених" та "молодих" військовослужбовців РФ становитиме 1:5.

В українській розвідці розповіли, що розміщуватимуть мобілізованих громадян Росії у наявних військових фондах, а також у цивільних будівлях. Також для новоприбулих військових передали склади, ангари та покинуті сільськогосподарські та фермерські будівлі на території Білорусі. Відповідні вказівки надали ЗС РБ місцевим радам.

Крім того, після збільшення штату підрозділи російських військ використовуватимуть військову техніку зі складів на території Білорусі. Також ЗС РФ планують посилити за рахунок озброєння, знятого зі зберігання біля Росії.

"Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних і легкових автомобілів", — заявили розвідці.

Також ГУР додали, що влада Білорусі дала вказівку правоохоронцям сприяти представникам РФ у мобілізації росіян, які нещодавно прибули до країни.

Нагадаємо, 29 вересня аналітики з Conflict Intelligence Team розповіли, що РФ звозить до кордонів з Україною військову техніку, її готують для мобілізованих солдатів. Експерти зазначають, що мобілізація в Росії застала зненацька не лише росіян, а й значну кількість військових.

Тим часом Генштаб повідомляє, що Росія вже відправляє непідготовлених мобілізованих російських громадян під Херсон та Донбас.