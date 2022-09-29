Для пополнения подразделений ВС РФ: Беларусь примет 20 тысяч мобилизированных россиян, — ГУР

Российские военные будут использовать военную технику со складов на территории Беларуси. Также ВС РФ планируют усилить за счет вооружения, снятого с хранения на территории России.

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В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизированных россиян. Они пополнят дислоцированные российские подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ведомства, в результате пополнения соотношение "опытных" и "молодых" военнослужащих РФ будет составлять 1:5.

В украинской разведке рассказали, что размещать мобилизированных граждан России будут в существующих военных фондах, а также в гражданских зданиях. Также для новоприбывших военных передали склады, ангары и покинутые сельскохозяйственные и фермерские здания на территории Беларуси. Соответсвующие указания предоставили ВС РБ местным советам.

Кроме того, после увеличения штата подразделения российских войск будут использовать военную технику со складов на территории Беларуси. Также ВС РФ планируют усилить за счет вооружения, снятого с хранения на территории России.

"Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", — заявили разведке.

Также ГУР добавили, что власти Беларуси дали указание правоохранителям способствовать представителям РФ в мобилизации россиян, которые недавно прибыли в страну.

Напомним, 29 сентября аналитики из Conflict Intelligence Team рассказали, что РФ свозит к границам с Украиной военную технику, ее готовят для мобилизированных солдат. Эксперты отмечают, что мобилизация в России застала врасплох не только россиян, но и значительное количество военных.

Тем временем Генштаб сообщает, что Россия уже отправляет неподготовленных мобилизированных российских граждан под Херсон и на Донбасс.