"Є ризик": у Міноборони не виключають нового наступу окупантів з території Білорусі

Участь білоруських військовослужбовців у війні, за словами міністра Олексія Резнікова, означатиме "третій ленд-ліз" для України.

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На сьогодні існує загроза нового сухопутного вторгнення ЗС РФ із території Білорусі, проте ці ризики не варто перебільшувати. Про це у коментарі "Громадському" повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков.

Міністр нагадав, що протяжність українсько-білоруського кордону сягає 1200 кілометрів, тож завжди існує загроза сухопутного нападу з території Білорусі.

За словами Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення не зафіксовано багато випадків участі солдатів білоруських ЗС у бойових діях в Україні, хоча місцеві жителі Чернігівської області під час тимчасової окупації помічали дивний акцент у загарбників.

"Військові у російській формі розмовляли з акцентом, дуже схожим на білоруський. Тобто не виключено, що деякі невеликі підрозділи білорусів були у російській формі. Але потім вони зникли. Я не розумію, що має мотивувати білорусів, щоб свідомо йти воювати з Україною, вбивати і вмирати незрозуміло за що", — продовжив Резніков, коментуючи можливу участь ЗС РБ солдатів у вторгненні.

Вступ Білорусі у повномасштабну війну проти України, як вважає глава Міноборони, означатиме старт "третього ленд-лізу" та передачі білоруського озброєння на потреби ЗСУ (захоплення військових трофеїв — ред.). Резніков вважає, що на сьогодні існує загроза нового сухопутного вторгнення з території сусідньої країни, проте ці ризики не варто перебільшувати. За його словами, влада Білорусі намагається знайти баланс у цій ситуації — Олександру Лукашенку треба показати, що він на боці Володимира Путіна. Проте білоруський президент розуміє, що участь Білорусі у війні означатиме кінець його режиму.

"Наші Збройні сили, сектор безпеки та оборони, і прикордонники, і Нацгвардія — ми всі готові. Там (на кордоні — ред.) є наші підрозділи. Понад те, ми вже пройшли цю спробу навали. Знаємо, де, як, коли і які місця", — підкреслив Резніков і додав, що ділянки, через які окупаційні війська можуть вторгнутися на територію України, знаходяться під вогневим контролем Києва.

Варто зазначити, що заява глави Міноборони України з'явилася у день, коли білоруський опозиціонер Павло Латушко повідомив про перекидання понад 120 тисяч російських солдатів на територію Білорусі. За його словами, режим Олександра Лукашенка погодився розмістити окупаційний контингент на своїй території, який може бути задіяний у новому сухопутному настанні.

OSINT-аналітики "Беларускі Гаюн" попереджали, що Білорусь активно готується до прийому військових ешеленів з території Росії, здійснюючи модернізацію своїх залізничних станцій.