Білорусь готується до прийому військових ешелонів із території РФ, — розслідувачі (фото)

На сьогодні, за даними аналітиків, перевіряють місця навантаження-розвантаження на станціях БелЖД та розробляється графік руху російських складів із технікою.

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На території Білорусі проводиться комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури країни для можливого прийому військових ешелонів із Росії. Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", посилаючись на інформацію, отриману від "Сообщества железнодорожников Беларуси".

За даними аналітиків, наразі здійснюється перевірка місць завантаження-вивантаження на залізничних станціях, до якої залучають посадових осіб відділень БелЖД та комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ).

Крім цього, як інформує співтовариство, проводиться ремонт вантажно-розвантажувальних платформ і ведеться підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях, що працюють.

Для можливого прийому військових ешелонів із Росії також здійснюється закріплення на залізничних станціях маневрових локомотивів. У розпорядженні OSINT-розвідників також є інформація про розробку графіків руху російських складів із технікою або боєприпасами білоруською залізницею.

Аналізуючи відомості, отримані від спільноти, "Беларускі Гаюн" робить припущення, що Білорусь серйозно готується до прийому військових ешелонів із території Російської Федерації.

Аналітики не заперечують, що військова техніка з боєприпасами може проходити через залізничні прикордонні переходи:

Червоне (Московська РЗД) — Осинівка (Білоруська залізниця НОД-1);

Злинка (Московська РЗД) — Закопитье (Білоруська залізниця НОД-4);

Заверіжжя (Жовтнева РЗД) — Єзерище (Білоруська чыгунка НОД-6).

[ + – ] Білорусь готується до прийому військових російських ешелонів своєю залізницею

Варто зазначити, що 26 вересня міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей повідомив про небажання Мінська розміщувати військові бази ЗС РФ на своїх територіях. За словами глави МЗС, переговори про це ведуться вже давно, проте влада вважає, що Москва має створити подібні об'єкти в Смоленській області.

Декількома днями раніше Командування Сил спецоперацій ЗСУ попереджало, що ЗС РФ готують збройні провокації на державному кордоні України та Білорусі.