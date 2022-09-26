"Розмови йдуть уже давно": Білорусь відмовилася розміщувати в себе військові бази РФ

Глава білоруського МЗС Володимир Макей висловив думку, що військові бази Москві краще розміщувати на території Смоленської області.

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Офіційний Мінськ заперечує можливість розміщення на території Республіки Білорусь російських військових баз, але водночас уникає прямої відповіді на питання про ядерну зброю в країні. Про це міністр закордонних справ РБ Володимир Макей розповів в інтерв'ю російському інформаційному агентству "Новини".

За його словами, для ефективного нападу на Україну російські війська можуть розмістити свою зброю на території Смоленської області (РФ), а не використати для цього територію іншої держави (Білорусі, ред.). Макей вважає, що з точки зору тактичної вигоди такий варіант набагато зручніший для РФ.

Водночас Макей не зміг конкретно відповісти на запитання, чи Білорусь розміщуватиме на своїй території ядерну зброю, яка може становити загрозу для України.

Головний дипломат РБ, відповідаючи на це запитання журналіста, нагадав, що РБ має зобов'язання перед РФ як держава-партнер.

Макей підкреслив, що Мінськ і Москва мають спільне угруповання військ, яке обидві країни використовуватимуть для "захисту" від недружніх країн Заходу. У тому числі ядерну зброю можуть застосувати й тоді, коли західні партнери "загрожуватимуть" Білорусі.

Головний білоруський дипломат підтвердив, що питання щодо спільної оборони з РФ та ядерної зброї вже обговорювало керівництво обох країн і представники профільних міністерств.

Раніше Володимир Макей заявляв про те, що Мінськ хоче бути посередником у переговорах України та РФ, але з однією умовою. У Білорусі хочуть, щоб фінальні мирні домовленості в межах припинення війни між Росією та Україною враховували і її інтереси.

Крім того, Макей говорив про те, що Білорусь зібралася судитися з Україною. Мінськ обіцяє втягнути Україну в судові суперечки через націоналізацію майна. За словами глави білоруського МЗС, зараз в Україні є майже 7 тисяч білоруських залізничних вагонів на загальну суму близько 355 млн доларів.