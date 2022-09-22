Мінськ хоче бути посередником у переговорах України та РФ, але є умова, — голова МЗС РБ

У Білорусі хочуть, щоб фінальні мирні домовленості у межах припинення війни між Росією та Україною враховували та його інтереси.

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Офіційний Мінськ готовий стати третьою стороною у мирних переговорах України та Росії. Таку заяву глава Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей зробив у четвер, 22 вересня, виступаючи на засіданні Ради Безпеки Організації об'єднаних націй.

За словами головного дипломата Білорусі, його країна робила і продовжує робити все можливе для припинення російсько-української війни, яку він назвав конфліктом. Макей вважає, що припинити повномасштабне вторгнення РФ В Україну можна лише за столом переговорів. І офіційний Мінськ готовий стати у таких переговорах посередником. Водночас Білорусь готова брати активну участь у майбутніх переговорах тільки у тому випадку, якщо фінальні мирні домовленості враховуватимуть і її інтереси.

Як аргумент глава МЗС РБ навів той факт, що у 2014 році Білорусь уже надала Україні та Росії переговорний майданчик у Мінську для врегулювання дипломатичним шляхом бойових дій на Донбасі.

Макей також розповів, що Білорусь нібито пропонувала своє сприяння у врегулюванні конфліктної ситуації під час Революції гідності, а також була готова організувати прямі переговори Києва та Москви на початку війни. Однак Україна від таких пропозицій відмовилася.

Крім того, головний дипломат Білорусі заявив про те, що його країну на міжнародній арені бездоказово вважають прибічником держави-агресора. За його словами, республіка ніколи не виступала за війну, проте має союзницькі зобов'язання перед РФ і не хоче "бути зрадником".

Нагадаємо, раніше головний дипломат Росії Сергій Лавров в ООН назвав Україну тоталітарною державою нацистського спрямування. Глава МЗС РФ вважає, що в Україні утискують людей, які говорять російською мовою, і знищують надруковані російською мовою книги.

Також Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до ООН із універсальною формулою світу. За його словами, ООН потрібно реформувати. Агресор завжди має нести покарання за свої дії. Це ж стосується і РФ, яка каже, що хоче миру, але робить все для продовження війни.