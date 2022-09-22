"Росія не зупинить перебіг історії": Зеленський звернувся до ООН з універсальною формулою миру

За словами Зеленського, ООН потрібно реформувати. Агресор завжди має нести покарання за свої дії. Це ж стосується і РФ, яка каже, що хоче миру, але робить все для продовження війни.

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Президент України Володимир Зеленський виступив на 77 сесії Генеральної асамблеї ООН. Під час свого виступу він запропонував світовим політикам "універсальну формулу світу". На його думку, пропозиція актуальна не лише для України, а для будь-якої країни, яка може опинитися у схожих обставинах.

За словами президента, нова формула допоможе реформувати ООН та об'єднати Північну та Південну півкулю Землі. За словами Зеленського, несправедливо, коли Африка, вся Латинська Америка, велика частина Азії, вся Центральна та Східна Європа підкоряються правому вето, якого самі ніколи не мали.

Зеленський сказав, що агресор завжди має покарати свої дії.

Під час виступу Зеленський наголосив на суперечності у заявах російських чиновників. Він зазначив, що у РФ кажуть, що готові до переговорів, проте роблять дії для ескалації війни. Йдеться про оголошення мобілізації в Росії та псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Це говорить про те, що Москва бажає війни.

Президент зазначив, що до початку повномасштабної війни 24 лютого Україна провела "88 раундів переговорів" з Росією, проте це не вплинуло.

"Це правда, однак Росія не зможе зупинити хід історії. Людство і міжнародне право сильніше за одну державу-терориста", — сказав Зеленський.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського в ООН.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден з трибуни ООН звинуватив Путіна у брехні. Москві, за словами президента США, ніхто не загрожував і лише Кремль був зацікавлений у повномасштабному вторгненні в Україну.

Ще нагадаємо, що глава МЗС РФ Лавров прилетів спецбортом до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Американські візи російський міністр закордонних справ та члени його делегації отримали в останню хвилину. Його виступ заплановано на 24 вересня.

Також повідомлялося, що Макрон закликав реформувати Раду безпеки ООН та обмежити право вето. За словами президента Франції, право вето в Раді безпеки має бути обмежене у разі масових злочинів. При цьому Макрон наголосив, що продовжуватиме діалог з Росією.