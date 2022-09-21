"Війна на винищення українців": Байден з трибуни ООН звинуватив Путіна у брехні (відео)

Москві, за словами президента США, ніхто не загрожував і лише Кремль був зацікавлений у повномасштабному вторгненні в Україну.

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Росія, обстрілюючи цивільні об'єкти та вбиваючи мирних жителів, веде війну на винищення української нації. Таку заяву на виступі на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй зробив президент США Джо Байден.

За його словами, Росія порушила основні засади Статуту ООН, здійснивши повномасштабне вторгнення до України.

Щобільше, як наголосив Джо Байден, війну проти сусідньої держави вирішила розпочати "одна людина".

"Говорімо відверто. Постійний член Ради Безпеки ООН вторгся в сусідню країну, спробував стерти суверенну державу з карти світу. Президент Путін виступив з відкритими ядерними погрозами Європі та безрозсудною зневагою зобов'язань про нерозповсюдження. Тепер Росія закликає більше солдатів приєднатися до боротьби, а Кремль організує референдум, щоб спробувати анексувати частини України, що є суттєвим порушенням статуту ООН", — продовжив президент США і закликав країни Заходу побачити "обурливі дії" з боку Кремля.

Коментуючи слова Володимира Путіна про те, що Росію "змусили" вторгнутися на територію України, Джо Байден заявив, що тільки Москва була зацікавлена розпочати повномасштабну війну проти сусідньої держави. За його словами, США з союзниками не загрожували РФ і, навпаки, попереджали про підготовку вторгнення російської армії в Україну.

Виявлення масових поховань в Ізюмі і безперервні атаки ЗС РФ на цивільні об'єкти, як стверджує Байден, свідчить про те, що Росія веде війну на повне знищення української нації.

"Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б ви вірили — це має змусити вашу кров холонути. Саме тому 141 країна на Генеральній Асамблеї об'єдналася, щоб беззастережно засудити війну Росії проти України", — продовжив Байден, коментуючи воєнні злочини ЗС РФ.

Президент США також поклав на Володимира Путіна відповідальність за провокування продовольчої кризи і повідомив, що лише Росія може покласти край цьому.

[ + – ] Джо Байден звинуватив Путіна у брехні через війну в Україні

Варто зазначити, що промову президента США Джо Байдена для Генасамблеї ООН терміново переписували через заяву Володимира Путіна, в якій він повідомив про оголошення часткової мобілізації.

Також повідомлялося, що 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії та пригрозив застосувати ядерну зброю у разі, якщо суверенітет РФ опиниться під загрозою.