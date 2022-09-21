"Война на истребление украинцев": Байден с трибуны ООН обвинил Путина во лжи (видео)
Москве, по словам президента США, никто не угрожал и только Кремль был заинтересован в полномасштабном вторжении в Украину.
Россия, обстреливая гражданские объекты и убивая мирных жителей, ведет войну на истребление украинской нации. Такое заявление в ходе выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций сделал президент США Джо Байден.
По его словам, Россия нарушила основные принципы Устава ООН, осуществив полномасштабное вторжение в Украину.
Более того, как подчеркнул Джо Байден, войну против соседнего государства решил начать "один человек".
"Давайте говорить откровенно. Постоянный член Совбеза ООН вторгся в соседнюю страну, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами Европе и безрассудным пренебрежением обязательств о нераспространении. Теперь Россия призывает больше солдат присоединиться к борьбе, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать части Украины, что является существенным нарушением устава ООН", — продолжил президент США и призвал страны Запада увидеть "возмутительные действия" со стороны Кремля.
Комментируя слова Владимира Путина о том, что Россию "вынудили" вторгнуться на территорию Украины, Джо Байден заявил, что только Москва была заинтересована начать полномасштабную войну против соседнего государства. По его словам, США с союзниками не угрожали РФ и, наоборот, предупреждали о готовящемся вторжении российской армии в Украину.
Обнаружение массовых захоронений в Изюме и непрекращающиеся атаки ВС РФ по гражданским объектам, как утверждает Байден, свитедельствует о том, что Россия ведет войну на полное уничтожение украинской нации.
"Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — это должно заставить вашу кровь стынуть. Именно поэтому 141 страна на Генеральной Ассамблее объединилась, чтобы безоговорочно осудить войну России против Украины", — продолжил Байден, комментируя военные преступления ВС РФ.
Президент США также возложил на Владимира Путина ответственность за провоцирование продовольственного кризиса и сообщил, что лишь Россия может положить этому конец.
Стоит отметить, что речь президента США Джо Байдена для Генассамблеи ООН срочно переписывали из-за заявления Владимира Путина, в котором он сообщил об объявлении частичной мобилизации.
Также сообщалось, что 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России и пригрозил применить ядерное оружие в случае, если суверенитет РФ окажется под угрозой.